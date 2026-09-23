Ở nơi thầy đi tìm trò, không để lớp vắng học sinh

Trường THCS Thuận Bắc có đông học sinh là người đồng bào dân tộc Raglai. Ảnh: Duy Ngọc.

Đầu năm học mới, với nhiều trường, việc học sinh có mặt đầy đủ trong lớp tưởng như là chuyện hiển nhiên. Nhưng ở những nơi có đông học sinh dân tộc thiểu số, để một em đến lớp đều đặn đôi khi cần nhiều vận động.

Không để học sinh "mất dấu" sau ngày khai giảng

Tại xã Thuận Bắc (tỉnh Khánh Hòa), ngay khi bước vào năm học 2026-2027, địa phương yêu cầu các trường rà soát kỹ danh sách học sinh theo từng lớp, xác định cụ thể em nào đã đến trường, em nào còn vắng. Với những trường hợp chưa ra lớp, giáo viên không chỉ gọi điện hay nhắn tin mà tìm đến tận nơi ở để nắm nguyên nhân.

Ông Đỗ Nguyên Hải Đăng, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Bắc cho biết, trước khi bước vào năm học mới, địa phương đã yêu cầu hiệu trưởng các trường chủ động phân công giáo viên vận động học sinh theo từng địa chỉ cư trú. Những trường hợp khó vận động được báo cụ thể cho Ban quản lý các thôn để cùng nhà trường, các đoàn thể và chính quyền địa phương tìm cách đưa học sinh trở lại lớp.

Theo ông Đăng, đến nay, các trường trên địa bàn có tổng số 4.983 học sinh, trong đó có 3.439 em là người Raglai. Hiện còn khoảng 50 học sinh chưa đến lớp, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguyên nhân do một số em học yếu, ở lại lớp nhiều năm nên dần mất hứng thú, không muốn tiếp tục đi học. Có em lại theo cha mẹ đi làm xa và chưa kịp trở về địa phương.

Tại Trường THCS Thuận Bắc, nơi có đông học sinh Raglai, câu chuyện này càng rõ hơn. Trường hiện có 1.340 học sinh, trong đó có 937 em là người Raglai. Theo cô Bùi Thị Thùy Trang, Hiệu trưởng nhà trường, hiện còn khoảng 43 học sinh chưa đến lớp.

Cô Bùi Thị Thùy Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Thuận Bắc, cùng giáo viên trường nỗ lực vận động học sinh ra lớp. Ảnh: Duy Ngọc.

Cô Trang cho biết: "Nguyên nhân do một số học sinh chưa có ý thức học tập tốt, còn ham chơi, thích tự do và không muốn bị bó buộc trong môi trường học đường. Bên cạnh đó, một bộ phận phụ huynh chưa dành nhiều thời gian quan tâm việc học của con, còn tâm lý giao phó cho nhà trường.

Những lý do nghe có vẻ đơn giản, nhưng với giáo viên, đó lại là những nút thắt không dễ tháo gỡ. Bởi muốn giữ một học sinh ở lại trường lâu dài, nhà trường phải cùng lúc tác động đến cả học sinh và gia đình".

Linh hoạt tìm cách đưa các em đến lớp

Cô Hồ Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Ngòi (giữa) cùng đội ngũ giáo viên kiên trì vận động học sinh dân tộc thiểu số trở lại lớp đầu năm học mới. Ảnh: Duy Ngọc.

Còn ở phường Ba Ngòi, câu chuyện vận động học sinh đến lớp được nhà trường bắt đầu từ khá sớm.

Cô Hồ Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Ngòi cho biết, trường hiện có 1.894 học sinh, trong đó 419 em là người Raglai. Từ giữa tháng 8/2026, nhà trường đã phối hợp với các tổ dân phố có đông học sinh dân tộc thiểu số để vận động phụ huynh chuẩn bị cho con em đến trường.

"Ngay từ đầu năm học, nhà trường tìm thêm nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương để tặng cặp, sách, vở, giày dép cho học sinh khó khăn. Nhiều suất học bổng cũng được vận động để trao cho những em vừa có hoàn cảnh khó khăn vừa nỗ lực học tập.

Những món quà ấy có thể không lớn về vật chất, nhưng với một đứa trẻ, cảm giác mình được quan tâm, có đồ dùng mới để đi học và được động viên có khi lại trở thành một lý do rất thật để các em muốn quay lại lớp", cô Hòa nói.

Học sinh tại Trường Tiểu học Ba Ngòi trong giờ lên lớp. Ảnh: Duy Ngọc.

Ông Hoàng Đình Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Ngòi cho biết, địa phương căn cứ tình hình thực tế để phối hợp quản lý, vận động học sinh đến trường theo chỉ tiêu được giao. Khi nhà trường báo danh sách học sinh nghỉ học, các lực lượng ở địa bàn sẽ phối hợp cùng giáo viên và tổ dân phố tìm đến gia đình, vận động các em đi học trở lại.