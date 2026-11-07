Ô nhiễm môi trường từ điểm tập kết rác tại chợ Pò Tấu

Theo phản ánh của người dân, điểm tập kết rác tại chợ Pò Tấu đã tồn tại từ lâu. Ban đầu, khu vực này chưa được bố trí mái che và thùng chứa để người dân bỏ rác. Gần đây, khu vực này được xây dựng có mái che và thùng chứa rác. Tuy nhiên, việc thu gom chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, rác thải thường xuyên bị tồn đọng, chất thành đống và tràn ra bên ngoài khu vực tập kết. Tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn phát sinh mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống xung quanh.

Điểm tập kết rác ngay tại khu vực chợ dân sinh.

Gia đình chị Hoàng Thị Chợ là một trong những hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp khi nhà nằm ngay cạnh điểm tập kết rác. Chị cho biết, gia đình đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị với xóm và chính quyền xã về tình trạng trên, mong muốn có biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, đến nay, lượng rác vẫn tiếp tục gia tăng, nhất là vào những ngày họp chợ. Mùi hôi từ rác thải khiến sinh hoạt của gia đình bị ảnh hưởng, đặc biệt trong những ngày thời tiết nắng nóng.

Ghi nhận của phóng viên vào sáng 7/11, chỉ trong chưa đầy một giờ đã có hàng chục lượt người dân mang rác đến điểm tập kết. Dù khu vực này đã được xây dựng có mái che và thùng chứa rác, song lượng rác bên trong đã khá lớn, nhiều túi rác tràn ra ngoài. Một số người dân tiếp tục đặt rác ngay ven đường, khiến phạm vi ô nhiễm có xu hướng lan rộng. Rác thải sinh hoạt để lâu ngày bốc mùi, ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực chợ và những hộ dân lân cận.

Nhiều người dân vứt rác ngay phía ngoài làm tình trạng ô nhiễm ngày càng gia tăng.

Bà Lục Thị Phù, 65 tuổi, xóm Pò Tấu, xã Đàm Thủy chia sẻ: Điểm tập kết rác này có từ lâu, lại nằm ngay khu vực chợ, rác tồn đọng nhiều ngày, gây mùi hôi rất khó chịu. Người dân đi chợ, các hộ sống xung quanh đều bị ảnh hưởng. Chúng tôi mong muốn rác được thu gom thường xuyên hơn, tránh để chất đống kéo dài, vừa mất vệ sinh vừa ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Thực tế trên cho thấy, bên cạnh ý thức bỏ rác đúng nơi quy định của người dân, việc tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại các điểm tập kết có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm vệ sinh môi trường. Khi lượng rác phát sinh lớn nhưng chưa được thu gom kịp thời, các khu vực tập kết, nhất là những vị trí gần chợ và khu dân cư, rất dễ trở thành điểm gây ô nhiễm.

Rác thải tại điểm tập kết tràn ra đường khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng gia tăng.

Từ phản ánh của người dân và ghi nhận thực tế tại chợ Pò Tấu, xã Đàm Thuỷ, mong muốn chính quyền địa phương và đơn vị liên quan quan tâm kiểm tra, rà soát lại hoạt động thu gom rác tại khu vực này; xem xét tần suất vận chuyển, phương án bố trí điểm tập kết phù hợp, đồng thời có biện pháp giữ gìn vệ sinh khu vực xung quanh. Qua đó, từng bước hạn chế tình trạng rác tồn đọng, góp phần bảo đảm môi trường sống và cảnh quan tại khu vực chợ dân sinh.