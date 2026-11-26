Khói thải bốc mùi từ hoạt động nhà máy kẽm Vĩnh Thịnh – Vĩnh Bảo Việt Nam

Theo các hộ dân sống gần khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc (phường Minh Hưng, Đồng Nai) cho biết, khói thải và mùi hôi từ khu vực bên trong khu công nghiệp từ các nhà máy xuất hiện vào chiều tối, những ngày trời mưa hoặc thời tiết âm u.

Nhà máy công ty Vĩnh Bảo - Vĩnh Thịnh nằm sát cạnh khu dân cư.

Đáng chú ý, trong khu công nghiệp có hoạt động của Công ty cổ phần công nghiệp Kẽm Vĩnh Thịnh & Vĩnh Bảo Việt Nam, đơn vị được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại nằm gần khu vực có nhiều hộ gia đình sinh sống. Từ nhà dân ở ngoài khu vực cổng nhà máy có thể quan sát khói bốc lên từ phía nhà máy, trong đó có những thời điểm khói trắng xuất hiện rõ vào buổi tối.

Gia đình chị N., sinh sống gần nhà máy cho biết, có những lần mùi hôi kéo dài khoảng 1–2 tiếng, nồng nặc đến mức gây cảm giác nhức đầu. Thời điểm thường xuất hiện là khoảng 16h đến 19h, đặc biệt khi trời mưa hoặc âm u.

"Có lúc khói khủng khiếp luôn mà mùi hôi lắm. Nó hôi trong vòng cả tiếng, hai tiếng, nhức hết đầu”, chị N. phản ánh.

Theo người này, mùi khét phát sinh có lúc giống mùi nhựa bị đốt. Tình trạng trên không chỉ gây khó chịu khi sinh hoạt ngoài trời mà còn khiến các gia đình có trẻ nhỏ lo lắng. Mỗi khi mùi hôi, khét xuất hiện, gia đình phải đưa trẻ vào phòng, đóng kín cửa để hạn chế ảnh hưởng. Việc đưa đón con đi học vào buổi chiều cũng trở thành nỗi lo của một số hộ dân.

"Chiều nào chị đưa con bé này đi học là mùi hôi khủng khiếp luôn", chị N. chia sẻ thêm.

Không chỉ xuất hiện vào ban ngày, khói trắng còn được người dân quan sát thấy vào buổi tối. Theo phản ánh, khói có thể phát tán theo chiều gió, khiến những khu vực dân cư khác nhau chịu ảnh hưởng vào từng thời điểm. Một số hộ cho biết tình trạng phát thải trước đây nghiêm trọng hơn, hiện đã có phần giảm bớt nhưng vẫn chưa chấm dứt.

Cần sớm có phương án để người dân an tâm cuộc sống

Theo chia sẻ của gia đình anh H., tình trạng khói thải từ khu vực các nhà máy trong khu công nghiệp đã được người dân ghi nhận và phản ánh từ nhiều năm trước. Mỗi khi phát hiện khói phát tán dày đặc, gia đình từng sử dụng điện thoại quay lại hình ảnh, sau đó gửi cho người phụ trách tại khu phố để chuyển đến đường dây nóng môi trường.

Nhà máy nằm gần khu vực có nhiều hộ gia đình sinh sống.

Anh H. cho biết, có thời điểm khói phát tán nhiều đến mức gây ảnh hưởng đến tầm nhìn khu vực. Sau khi tiếp nhận phản ánh, người phụ trách tại địa phương cũng đã liên hệ, trao đổi và xuống gặp người dân để ghi nhận tình hình. Tuy nhiên, theo gia đình anh H., khói thải vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, khiến các hộ dân sống gần khu vực nhà máy tiếp tục lo ngại.

Không chỉ gia đình anh H., một số hộ dân lân cận cũng cho biết đã nhiều lần lên tiếng về tình trạng khói thải, mùi hôi. Tuy nhiên, việc phản ánh kéo dài khiến không ít người dần cảm thấy mệt mỏi vì đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có phương án giải quyết cụ thể.

Một phụ nữ sinh sống tại khu vực này chia sẻ: "Chắc kêu nhiều rồi nhưng mà kêu riết, kêu riết mà giờ cũng hết buồn kêu luôn". Trong khi đó, những gia đình có trẻ nhỏ vẫn mong muốn tình trạng phát thải được kiểm soát để không ảnh hưởng đến sinh hoạt và môi trường sống.

Ống khói của nhà máy

Liên quan đến vấn đề này, theo thông tin đăng tải ngày 6/2/2026 trên Trang thông tin điện tử UBND phường Minh Hưng, địa phương đã tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh của cử tri về tình trạng khói, mùi phát sinh từ hoạt động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn. Các phản ánh cho biết tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, đặc biệt vào ban đêm và sau khi mưa, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực lân cận.

Trước tình trạng trên, trong hai ngày 4 và 5/1/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, khu công nghiệp, UBND phường Minh Hưng và các đơn vị liên quan thành lập 5 đoàn kiểm tra đối với 19 doanh nghiệp có phát sinh bụi, khí thải tại KCN Minh Hưng – Hàn Quốc và KCN Minh Hưng III. Các đoàn kiểm tra tập trung rà soát công trình, biện pháp xử lý tiếng ồn, khí thải, bụi phát sinh từ hoạt động sản xuất; đồng thời lấy mẫu khí thải và đo đạc chất lượng môi trường không khí xung quanh.

UBND phường Minh Hưng cho biết, trong thời gian chờ kết luận chính thức của cơ quan chuyên môn, địa phương tiếp tục phối hợp với đơn vị chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp nhắc nhở doanh nghiệp rà soát, bảo trì máy móc, thiết bị sản xuất và hệ thống xử lý môi trường, bảo đảm khí thải đầu ra đạt quy chuẩn cho phép.

Trước tình trạng khói thải và mùi hôi được người dân phản ánh kéo dài, đặc biệt tại khu vực các hộ dân sinh sống gần Công ty cổ phần công nghiệp Kẽm Vĩnh Thịnh & Vĩnh Bảo Việt Nam, người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác minh và làm rõ nguồn phát sinh khí thải.

Trong khi đó, theo các chuyên gia về môi trường, hoạt động của các doanh nghiệp xử lý chất thải nguy hại cần phải được giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng có chuyên môn. Cụ thể ở đây là Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai và Cục Môi trường. Các yếu tố về khoảng cách an toàn môi trường phải tuân thủ theo đúng quy định. Xử lý chất thải thu hồi kim loại, xử lý bụi thép có nguy cơ tồn dư hóa chất như khí Clo, kèm theo chì, Cadinmi và một số kim loại khác khi gặp trời mưa ẩm có thể gây ra hiện tượng tạo phản ứng axit gây kích ứng và tổn thương đến sức khỏe của người dân sống xung quanh nếu hệ thống nhà máy vận hành không ổn định hoặc không đảm bảo các quy định. Vì thế cần các cơ quan chức năng cần sớm có đánh giá khách quan, khoa học trên cơ sở kết quả quan trắc, kiểm tra và kiểm định. (Còn nữa)