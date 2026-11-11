Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Anh

Nồng độ bụi mịn bắt đầu tăng sau các hoạt động kỷ niệm Lễ hội “Đêm Đống lửa” ngày 5/11, với những màn trình diễn pháo hoa và đốt lửa ngoài trời.

Ngay sau đó, nước Anh ghi nhận nhiều khu vực có sương mù dày đặc cùng điều kiện khí quyển tù đọng khiến các hạt bụi và bồ hóng tích tụ gần mặt đất, làm gia tăng ô nhiễm không khí tại nhiều khu vực.

Đặc biệt, tại khu vực Hillingdon, London, nồng độ bụi mịn PM2.5 ngày 9/11 tăng vọt lên khoảng 600 đơn vị, trong khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị mức trung bình 24 giờ không vượt quá 15.

Trong điều kiện này, khí thải từ phương tiện giao thông, hoạt động công nghiệp, pháo hoa và các đống lửa đều có thể tích tụ rất lâu trong khí quyển, bụi mịn có thể xâm nhập sâu vào phổi, gây khó thở ở người mắc bệnh hen suyễn và các bệnh về đường hô hấp. Chúng cũng có thể đi vào máu, làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ đối với người già và người cao tuổi.

R.G