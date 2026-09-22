Ô nhiễm không khí khiến Thái Lan mất gần 4% GDP mỗi năm

Khói mù ô nhiễm tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), thiệt hại do ô nhiễm không khí tại nước này ước tính lên tới 45,3 tỷ USD mỗi năm, tương đương 3,89% GDP. Thái Lan hiện đứng thứ 20/180 quốc gia về gánh nặng chi phí y tế liên quan đến PM2.5 và xếp thứ hai trong ASEAN.

Tác động không chỉ dừng ở chi phí y tế mà còn lan sang nhiều lĩnh vực kinh tế. Ô nhiễm kéo dài làm giảm năng suất lao động, gia tăng tỷ lệ nghỉ làm, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến tiêu dùng, du lịch và thị trường bất động sản.

Trong 5 năm qua, riêng chi phí điều trị hen suyễn liên quan PM2.5 đã lên tới hơn 467 triệu USD.

Về dài hạn, tình trạng sương mù quang hóa theo mùa còn làm suy giảm chất lượng nguồn nhân lực và cản trở thu hút lao động chất lượng cao. Giới chuyên gia cảnh báo việc chậm thông qua Dự luật Không khí sạch có thể tiếp tục là rào cản đối với tăng trưởng bền vững của Thái Lan.