VIDEO: Ô nhiễm không khí bao phủ Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc.

Theo ứng dụng quan trắc VN AIR của Cục Môi trường, sáng nay, chất lượng không khí tại Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc phổ biến ở ngưỡng kém đến xấu.

Đến 11h trưa, trời Hà Nội mù đục, bao phủ nhiều khu vực, khiến tầm nhìn hạn chế, các tòa nhà cao tầng chìm trong màn sương xám. Tình trạng đáng lo ngại khi nồng độ bụi mịn PM2.5 ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Do chất lượng không khí ở ngưỡng kém, những người nhạy cảm như người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch có thể bị ảnh hưởng.

Các chỉ số này cho thấy ô nhiễm không khí không chỉ xuất hiện ở mức cao trên diện rộng mà còn có những điểm nóng với mức cảnh báo rất đáng lo ngại.

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Một trong những yếu tố có thể khiến tình trạng ô nhiễm gia tăng là điều kiện thời tiết bất lợi, đặc biệt là hiện tượng nghịch nhiệt. Khi lớp không khí gần mặt đất bị giữ lại bên dưới lớp không khí ấm hơn, khả năng lưu thông và khuếch tán chất ô nhiễm bị hạn chế.

Bụi mịn, khí thải từ giao thông và các hoạt động phát thải vì thế có thể tích tụ ở tầng không khí thấp, khiến chất lượng không khí suy giảm và hiện tượng mù đục trở nên rõ rệt hơn.

Các chuyên gia cảnh báo người dân nên thường xuyên theo dõi thông tin về chất lượng không khí của cơ quan chức năng để có biện pháp bảo vệ sức khoẻ trong thời gian xảy ra ô nhiễm.

Miền Bắc đang trong “mùa ô nhiễm không khí”, thường bắt đầu từ tháng 10 hàng năm, kéo dài đến tháng 3 năm sau, khi điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến chất ô nhiễm bị hạn chế khuếch tán, tập trung tại khu vực gần mặt đất, gây ra ô nhiễm nghiêm trọng.

Dự báo chất lượng không khí ở miền Bắc được cải thiện vào ngày 24/11, khi một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tràn về, mang theo gió mùa đông bắc cấp 2-3, đồng thời gây mưa dông rải rác.