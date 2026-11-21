Sau hơn ba thập niên kể từ lần cuối xuất hiện trong loạt phim “Ở nhà một mình”, diễn viên Macaulay Culkin được cho là đang chuẩn bị trở lại với vai diễn gắn liền tên tuổi anh.

Theo thông tin từ tạp chí Variety, hãng phim 20th Century Studios thuộc Disney đang phát triển phần tiếp theo của thương hiệu phim hài nổi tiếng, với sự tham gia của Culkin cùng hai nhà làm phim Seth Rogen và Evan Goldberg.

Cụ thể, Seth Rogen và Evan Goldberg sẽ đảm nhận vai trò biên kịch, sản xuất thông qua công ty Point Grey Pictures. Hai người cũng phối hợp với Culkin để phát triển ý tưởng cho câu chuyện mới. Dự án hiện vẫn trong giai đoạn đầu, chưa công bố đạo diễn, dàn diễn viên bổ sung hay thời điểm khởi quay. Disney chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

Macaulay Culkin thành công với vai diễn cậu bé Kevin McCllister trong bộ phim "Ở nhà một mình" năm 1990. Ảnh: Variety

Macaulay Culkin từng hóa thân thành cậu bé Kevin McCallister trong bộ phim “Home Alone” (Ở nhà một mình) ra mắt năm 1990, khi mới 10 tuổi.

Tác phẩm kể về một cậu bé vô tình bị gia đình bỏ quên ở nhà trong kỳ nghỉ Giáng sinh, sau đó phải tự bảo vệ ngôi nhà trước hai tên trộm vụng về. Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé và là một trong những tác phẩm Giáng sinh được yêu thích qua nhiều thế hệ.

Hai năm sau, Culkin tiếp tục đảm nhận vai Kevin trong phần hai mang tên “Home Alone 2: Lost in New York” (Ở nhà một mình 2: Lạc ở New York), phát hành năm 1992. Kể từ đó, nam diễn viên không trở lại các phần phim điện ảnh tiếp theo của thương hiệu. Như vậy, nếu dự án mới được triển khai, khán giả sẽ có cơ hội gặp lại Kevin McCallister trên màn ảnh rộng sau 34 năm.

Sau 34 năm, Macaulay Culkin có thể trở lại phim “Ở nhà một mình”. Ảnh: Thewrap

Ý tưởng cho phần phim mới từng được Culkin chia sẻ trong chuyến lưu diễn giao lưu với người hâm mộ vào năm 2025. Theo đó, anh hình dung Kevin lúc trưởng thành đã trở thành một người cha đơn thân, có thể là góa vợ hoặc đã ly hôn, luôn bận rộn với công việc và không dành đủ thời gian cho con trai. Một ngày nọ, Kevin bị chính con mình khóa ngoài nhà, còn cậu bé bắt đầu giăng những chiếc bẫy để ngăn cha bước vào.

Câu chuyện được xây dựng theo hướng đảo ngược tình thế quen thuộc của hai phần phim đầu tiên: người từng đặt bẫy để chống lại kẻ đột nhập giờ đây lại trở thành người phải tìm cách vượt qua chúng. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận rằng ý tưởng này sẽ được sử dụng nguyên vẹn trong kịch bản chính thức.

Trước thông tin về dự án mới, Culkin từng cho biết anh không hoàn toàn phản đối việc trở lại với vai diễn cũ, miễn là câu chuyện đủ hấp dẫn. Nam diễn viên hiện 46 tuổi và đã có hai con trai. Trong khi đó, “Ở nhà một mình” vẫn duy trì sức sống qua nhiều mùa Giáng sinh, dù những phần phim tiếp theo không có Culkin tham gia chưa thể tạo được sức ảnh hưởng như hai tác phẩm đầu tiên.

Nếu dự án mới thành công, đây sẽ là màn tái ngộ đáng chú ý giữa Macaulay Culkin và nhân vật Kevin McCallister, đưa một trong những biểu tượng điện ảnh mùa Giáng sinh trở lại với khán giả sau hơn ba thập niên.