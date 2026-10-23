Ô mai Hàng Đường giữ sức hút ra sao giữa thị trường đặc sản Hà Nội ngày càng đa dạng?

Tại số 21 Hàng Đường, ô mai được bày trong các lọ thủy tinh, ghi rõ tên sản phẩm và giá bán theo 100g. Cách đó không xa, số 7 Hàng Đường lại trưng bày ô mai đóng hũ cùng bánh, mứt và nhiều loại đặc sản khác. Hai cách bán hàng cùng tạo nên nét đa dạng của phố ô mai.

Điểm thuận tiện với người mua là có thể trực tiếp so sánh hương vị, độ dẻo, độ khô và giá cả để chọn sản phẩm phù hợp. Tuy nhiên, đây là lợi thế về trải nghiệm mua sắm, không đồng nghĩa ô mai Hàng Đường luôn có chất lượng vượt trội so với nơi khác.

Ô mai bán theo 100g, niêm yết giá tại quầy Tiến Thịnh. Ảnh: Linh Thảo.

Sản phẩm đóng hũ tại Quà Xưa Quế Hương. Ảnh: Linh Thảo.

Chọn hương vị, chọn cả ký ức

Hàng Đường vốn gắn với việc buôn bán đường, mứt, bánh kẹo. Ô mai dần trở thành một mặt hàng được nhắc đến cùng tên phố. Dấu ấn ấy khiến việc mua ô mai ở đây không đơn thuần là lấy một gói đồ ăn từ kệ hàng. Với khách đi qua Hà Nội, địa chỉ mua đôi khi cũng là một phần câu chuyện của món quà.

Cửa hàng Quà Xưa Quế Hương tại số 7 Hàng Đường. Ảnh: Linh Thảo.

Các quầy ô mai của Tiến Thịnh tại số 21 Hàng Đường. Ảnh: Linh Thảo.

Chị Nguyễn Thị Lan Anh từ Quảng Ninh đến Hàng Đường để mua ô mai biếu người thân. Với chị, những vị mơ mặn ngọt, mơ sấy dẻo gợi nhớ món ăn ngày Tết thời nhỏ. Khi lựa quà cho một gia đình, chị dự tính chi khoảng 300.000–500.000 đồng; hương vị là yếu tố được cân nhắc trước, sau đó mới đến hình thức đóng gói. Trường hợp này cho thấy giá trị ký ức có thể ảnh hưởng tới quyết định mua, bên cạnh tính tiện dụng của sản phẩm.

Chị Nguyễn Thị Lan Anh chia sẻ về ký ức hương vị, mức chi khi mua quà và tiêu chí chọn ô mai. Video: Linh Thảo.

So với những thức quà Hà Nội khác như cốm, bánh cốm hay trà, ô mai có nhiều cỡ đóng gói và dải hương vị từ chua, cay đến mặn, ngọt. Người mua có thể chọn vài loại cho người nhận khác nhau. Dẫu vậy, sự đa dạng cũng khiến việc chọn hàng phức tạp hơn: Cùng gọi là ô mai mơ, sản phẩm có thể khác độ mềm, cách tẩm ướp và giá bán tùy nơi. Tên phố không thể thay thế cho việc kiểm tra đúng loại mình muốn mua.

Khách hàng trao đổi và chọn sản phẩm tại Tiến Thịnh. Ảnh: Linh Thảo

Khách xem hàng tại cửa hàng Quà Xưa Quế Hương. Ảnh: Linh Thảo

Giá bán, bao bì và bài toán giữ chân khách hàng

Giá bán và cách đóng gói là những yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn của người mua. Tại Tiến Thịnh, thời điểm khảo sát, sấu xào có giá 30.000 đồng/100g, mơ xào 35.000 đồng/100g, một số loại mơ không hạt ở mức 50.000 đồng/100g.

Trong khi đó, Quà Xưa Quế Hương giới thiệu hộp ô mai khoảng 300g với giá 100.000 đồng. Đây là giá của từng sản phẩm cụ thể, không đại diện cho toàn thị trường ô mai Hàng Đường. Để so sánh chính xác, người mua cần đối chiếu cùng loại sản phẩm và khối lượng, đồng thời cân nhắc bao bì, sự tiện lợi và mức giá phù hợp. Với các cửa hàng, bài toán không chỉ là bán được hàng mà còn tạo đủ giá trị để khách quay lại.

Khách thanh toán sản phẩm tại quầy Tiến Thịnh. Ảnh: Linh Thảo

Nhân viên Quế Hương trao đổi về các loại ô mai với khách. Ảnh: Linh Thảo

Tại Quà Xưa Quế Hương, khoảng 20 dòng ô mai và hoa quả sấy đang được giới thiệu, trong đó có mơ dẻo tách hạt và mận sấy. Chị Nguyễn Phương Dung, chủ cửa hàng, cho biết gia đình duy trì các vị truyền thống, đồng thời thay đổi cách đóng hộp và bán qua nền tảng số. Những điều chỉnh này cho thấy nỗ lực tiếp cận người mua, chưa đủ để khẳng định sức mua tăng.

Chị Nguyễn Phương Dung chia sẻ về các dòng sản phẩm, nhu cầu quà tặng và hoạt động bán hàng trực tuyến. Video: Linh Thảo.

Tại quầy hàng, lợi thế của ô mai đóng sẵn là gọn, dễ đem theo; còn mua theo lạng giúp người mua linh hoạt chọn vị và khối lượng. Tuy nhiên, với cả hai hình thức, thông tin về thành phần, khối lượng, ngày sản xuất, hạn dùng và nơi sản xuất vẫn cần được chú ý. Bao bì bắt mắt có thể giúp một món quà phù hợp hơn với dịp biếu tặng, nhưng không đủ để đánh giá chất lượng bên trong.

Nhiều dòng ô mai được bày trong không gian Quế Hương. Ảnh: Linh Thảo

Nhân viên sắp xếp quầy hàng ô mai tại Tiến Thịnh. Ảnh: Linh Thảo

Phố nghề trước cạnh tranh từ nhiều kênh bán thuận lợi hơn

Khi ô mai đã có mặt tại siêu thị, cửa hàng đặc sản và các kênh bán trực tuyến, Hàng Đường không còn là lựa chọn duy nhất. Lợi thế của phố ô mai là khách được xem hàng, so sánh giá và hỏi trực tiếp người bán. Tuy nhiên, để giữ chân khách, các cửa hàng cần bảo đảm thông tin minh bạch, chất lượng ổn định và dịch vụ thuận tiện.

Hoạt động lựa chọn và mua ô mai tại Tiến Thịnh. Ảnh: Linh Thảo

Tại Tiến Thịnh, bên cạnh khách mua ô mai làm quà, còn có du khách quốc tế tìm hiểu đặc sản Hà Nội. Nhu cầu đa dạng khiến các sản phẩm được bán theo trọng lượng, đóng hũ hoặc đóng hộp, phục vụ cả nhu cầu thưởng thức và biếu tặng.

Khách dừng chân xem những lọ ô mai trưng bày sát mặt phố tại Tiến Thịnh. Ảnh: Linh Thảo

Giữa thị trường đặc sản phong phú, sức cạnh tranh của ô mai Hàng Đường không chỉ dựa vào danh tiếng lâu năm mà còn phụ thuộc vào hương vị, giá bán rõ ràng và trải nghiệm mua sắm đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

Nguyễn Linh Thảo