Người dân kiến nghị tại hội nghị đối thoại.

Thông tin được nêu tại hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Ô Lâm với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, sáng 25/11.

Theo lãnh đạo xã, địa phương triển khai các giải pháp theo phương châm “6 rõ”, ưu tiên nạo vét kênh mương, điều tiết nguồn nước và chuyển đổi cây trồng chịu hạn trên diện tích đất gò cao. Xã đồng thời kiến nghị cấp trên hỗ trợ đầu tư công trình thủy lợi, cung cấp nguồn giống phù hợp để chủ động sản xuất, hạn chế thiệt hại cho người dân.

Tại hội nghị, người dân còn kiến nghị khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng khu vực Ô Tà Sóc; đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch cho thanh niên và tăng cường các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự tại địa phương.