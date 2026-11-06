Ô Lâm trao Huy hiệu Đảng cho 3 đảng viên

Lãnh đạo xã Ô Lâm trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Đợt này, Đảng bộ xã Ô Lâm có 3 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này đang sinh hoạt tại chi bộ các ấp: Phước Lộc, Phước Thọ và Phước Lợi. Đây là những cán bộ hưu trí người dân tộc Khmer, luôn gương mẫu trong lối sống và tích cực đóng góp cho phong trào cách mạng ở địa phương.