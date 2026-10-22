Ô Lâm tổ chức hội thi giã cốm dẹp, lan tỏa văn hóa Khmer

Hội thi "Giã cốm dẹp" năm 2025 thành công tốt đẹp.

Chiều 22/10, UBND xã Ô Lâm triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi “Giã cốm dẹp” nhân dịp Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 của đồng bào Khmer, đồng thời chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Theo kế hoạch, hội thi diễn ra ngày 21/11 tại trụ sở UBND xã Ô Lâm, với 23 đội đến từ các khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, trường học, 15 ban nhân dân ấp và đơn vị kết nghĩa Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 (Quân khu 9).

Không chỉ có phần thi giã cốm dẹp, chương trình còn giới thiệu nhiều loại hình văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer như sân khấu Dì kê, nhạc ngũ âm, múa trống Chhay-dăm và thi gói bánh Kà Tum. Các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, đội cà om, kéo co cũng góp phần tạo không khí sôi nổi cho ngày hội.

Cốm dẹp là một sản phẩm gắn với đời sống văn hóa của đồng bào Khmer, đặc biệt trong dịp lễ hội Ok Om Bok. Việc tổ chức hội thi không chỉ tạo sân chơi giao lưu mà còn góp phần gìn giữ nghề làm cốm dẹp truyền thống, quảng bá bản sắc văn hóa Khmer và mở thêm cơ hội phát triển du lịch văn hóa cộng đồng tại địa phương.

Sau lần tổ chức đầu tiên năm 2025, xã Ô Lâm tiếp tục duy trì hội thi nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao đời sống tinh thần của người dân.