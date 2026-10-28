Ô Lâm tiếp nhận trên 6,5 tỷ đồng phục vụ an sinh xã hội

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang làm việc với xã Ô Lâm.

Chiều 28/10, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và công tác quản lý, sử dụng Quỹ Vì người nghèo năm 2026 tại xã Ô Lâm.

Từ đầu năm đến nay, MTTQ xã Ô Lâm và các tổ chức thành viên tổ chức 32 cuộc tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thu hút 1.536 lượt người tham dự. Địa phương duy trì các mô hình tự quản như “Thắp sáng đường quê”, hỗ trợ thanh niên yếu thế, mẹ đỡ đầu, đắp vá đường và xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, địa phương lồng ghép tuyên truyền, phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành 389 tổ chức 3 cuộc kiểm tra chuyên đề chống buôn lậu, gian lận thương mại; đồng thời hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc trưng, nâng cao giá trị kinh tế địa phương.

Từ nguồn Quỹ Vì người nghèo và các nguồn an sinh xã hội, xã Ô Lâm đã xây dựng 35 căn nhà Đại đoàn kết, Mái ấm tình thương cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo dân tộc Khmer; trao 9.430 phần quà, xây dựng 2 cầu nông thôn và cấp phát gạo dự trữ quốc gia cho 3.167 khẩu.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Hà Minh Trang đề nghị địa phương tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khắc phục khó khăn về nguồn lực xã hội hóa, nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản; quản lý, sử dụng Quỹ Vì người nghèo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.