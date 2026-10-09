Ô Lâm thu ngân sách vượt dự toán sau 9 tháng

Quang cảnh hội nghị.

Ngày 9-10, Đảng ủy xã Ô Lâm tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 8 (mở rộng), đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai công tác 3 tháng cuối năm.

Trong lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 8,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,674 triệu đồng. Xã đã sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp, giảm số ấp từ 18 xuống còn 15; hợp nhất 12 cơ sở giáo dục thành 5 trường.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào Khmer tiếp tục được triển khai; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp đề nghị xã nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường quản lý đất đai, tài sản công, trật tự xây dựng và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Trong 3 tháng cuối năm, xã tập trung hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và triển khai các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.