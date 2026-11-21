Đại biểu tham dự lễ hội.

Ngày 21/11, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang Huỳnh Quốc Thái tham dự Hội thi Giã cốm dẹp nhân dịp lễ Ok Om Bok của đồng bào Khmer. Hội thi do UBND xã Ô Lâm tổ chức.

Với chủ đề “Ô Lâm - Giữ gìn bản sắc văn hóa Khmer, đoàn kết và phát triển”, hội thi thu hút 24 đội đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học, các ấp trên địa bàn xã và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416.

Các đội thực hiện quy trình làm cốm dẹp truyền thống gồm rang nếp, giã, sàng, sấy và hoàn thiện sản phẩm; đồng thời giới thiệu ý nghĩa của nghề giã cốm dẹp trong đời sống văn hóa Khmer.

Dịp này, xã Ô Lâm còn tổ chức biểu diễn nghệ thuật Dì Kê, múa trống Chhay-Dăm, hòa tấu nhạc ngũ âm, giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian như đội cà ôm lấy nước, nhảy bao bố, kéo co.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba, 6 giải khuyến khích và giải trang phục đẹp cho phần thi giã cốm dẹp; đồng thời trao giải cho các đội tham gia trò chơi dân gian.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại hội thi:

Các đội trong phần thi giã cốm dẹp.

Phần thi đội cà ôm.

Tiết mục sân khấu Dì Kê.

Trình diễn nghệ thuật gói bánh Kà Tum.

Các đại biểu tham quan và trải nghiệm không gian hội thi.

Trao giải phần thi giã cốm dẹp.