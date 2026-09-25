Ô Lâm ra sức bảo vệ 3.577ha đất nông nghiệp trước nguy cơ ngập úng

Đoàn công tác của UBND xã Ô Lâm kiểm tra khu vực có nguy cơ bị ngập úng.

Theo báo cáo ngày 24/9, xã Ô Lâm có 41 tiểu vùng sản xuất, tổng diện tích 6.900ha. Trong số 3.577ha có nguy cơ và bị ngập, 253ha thuộc 6 tiểu vùng đã bị ngập, với tổng diện tích các tiểu vùng này là 640ha.

Cụ thể, tiểu vùng Phước Lộc 1 có 105/150ha bị ngập; Phước Long - Phước Lộc ngập 60/100ha; Phước Lộc Ngoài đồng ngập 8/38ha; khu ruộng trên trạm bơm cấp 2 ngập 80/170ha.

Xã đề nghị nông dân thường xuyên theo dõi diễn biến mưa, mực nước nội đồng; chủ động thu hoạch đối với diện tích lúa đã đến thời điểm thu hoạch. Đồng thời, gia cố bờ bao, khơi thông dòng chảy, cống thoát nước và hạn chế tập kết vật tư, máy móc, nông sản tại các khu vực thấp trũng.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã phối hợp các ngành chuyên môn, trưởng ấp và nông dân tăng cường kiểm tra các tuyến bờ bao, cống điều tiết; kịp thời phát hiện những điểm có nguy cơ đọng, ngập sâu để xử lý. Xã cũng chủ động phương tiện, máy bơm và lực lượng hỗ trợ tiêu thoát nước khi cần thiết.

Ngày 25/9, đoàn công tác của UBND xã Ô Lâm kiểm tra hệ thống thoát lũ thuộc ấp Phước Lộc 1, khảo sát tình hình ngập úng tại các tiểu vùng sản xuất nông nghiệp, gặp gỡ nông dân và khuyến cáo chủ động phòng, chống ngập úng.