Ô Lâm kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong xóa mù chữ cho người Khmer

Lãnh đạo xã Ô Lâm tiếp và làm việc với đoàn.

Ngày 29/9, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo khảo sát, thực nghiệm bộ công cụ đánh giá tái mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng tại xã Ô Lâm.

Những năm qua, xã Ô Lâm tổ chức các lớp xóa mù chữ học kỳ 1, 2 và 3 cho hàng trăm học viên là người Khmer. Trung tâm Học tập cộng đồng của xã được kiện toàn nhân sự, duy trì 4 lớp dạy nghề với 122 học viên.

Tuy nhiên, địa phương cho biết Trung tâm còn gặp khó khăn do cán bộ quản lý chủ yếu kiêm nhiệm, trong khi quy mô dân số tăng sau sắp xếp đơn vị hành chính. Kinh phí hoạt động thường xuyên và chế độ phụ cấp trách nhiệm chưa có quy định cụ thể.

Việc triển khai các lớp xóa mù chữ ở học kỳ 4 và 5 cũng gặp trở ngại do chương trình kéo dài. Nhiều học viên lớn tuổi còn hạn chế về tiếng Việt, khả năng tiếp cận công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và điều kiện thiết bị.

Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Nguyễn Xuân Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Từ thực tế này, xã Ô Lâm kiến nghị nghiên cứu biên soạn tài liệu xóa mù chữ phù hợp hơn với học viên lớn tuổi là người Khmer; sớm có quy định về mức phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm Học tập cộng đồng và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu.

Phó Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng đoàn công tác, cho biết những thông tin, số liệu và kiến nghị từ thực tiễn tại Ô Lâm là cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện bộ công cụ đánh giá tái mù chữ, đồng thời phục vụ nghiên cứu, đề xuất chính sách về học tập suốt đời.