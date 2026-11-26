Khen thưởng các cá nhân và tập thể có đóng góp tích cực cho công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

NNgày 26/11, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ô Lâm (An Giang) tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Năm 2026, đơn vị tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và cơ động lực lượng 20 cuộc; phối hợp với lực lượng công an tuần tra giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết và sự kiện chính trị trọng đại, các lễ hội của địa phương.

Năm 2027, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ô Lâm xác định tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ; chuẩn bị tốt công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Đồng thời tập trung hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2027; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Dịp này, có 3 tập thể và 8 cá nhân có đóng góp tích cực cho công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026 được UBND xã khen thưởng.