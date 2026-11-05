Ô Lâm giải ngân vốn phát triển vùng dân tộc thiểu số

Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm Néang Sâm Bô báo cáo tại buổi làm việc.

Sáng 5/11, đoàn công tác Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang kiểm tra, giám sát tình hình triển khai và giải ngân nguồn vốn chương trình tại xã Ô Lâm.

Theo UBND xã Ô Lâm, tổng vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp được kéo dài từ các năm trước sang năm 2026 là hơn 9,6 tỉ đồng.

Từ nguồn vốn này, địa phương triển khai duy tu, bảo dưỡng 7 công trình giao thông; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em.

Đến nay, xã đã giải ngân hơn 384 triệu đồng vốn sự nghiệp. Đối với phần vốn còn lại, địa phương tiếp tục triển khai các tiểu dự án, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn đủ điều kiện.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha phát biểu tại buổi làm việc.

Ô Lâm thuộc địa bàn dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn (xã khu vực III). Toàn xã có 12 ấp thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 10 ấp thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha đề nghị UBND xã Ô Lâm hoàn thiện báo cáo tình hình triển khai, giải ngân chương trình năm 2026; xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, chuyên viên theo tinh thần “6 rõ”, bảo đảm chương trình thực hiện đúng kế hoạch.

Địa phương cũng cần hoàn thiện hồ sơ, biểu mẫu, số liệu và tài liệu minh chứng phục vụ công tác xác định, phân định địa bàn; gửi về sở và lưu trữ đầy đủ tại địa phương.