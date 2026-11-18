Xã Ô Lâm triển khai kế hoạch bầu trưởng ấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chiều 18/11, tại hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, UBND xã Ô Lâm cho biết, 6 ấp tổ chức bầu cử gồm Tà Miệt, Ô Tà Sóc, Sà Lôn (do sắp xếp ấp) và Phước Lộc, Ninh Thạnh, An Lương (do Trưởng ấp không bảo đảm sức khỏe công tác và thực hiện tách chức danh Bí thư Chi bộ không đồng thời là Trưởng ấp).

Người ứng cử Trưởng ấp phải thường trú, cư trú tại địa bàn; am hiểu phong tục, tập quán, nắm địa bàn và được nhân dân tín nhiệm; không quá 57 tuổi, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có bản lĩnh chính trị và đạo đức tốt. Xã ưu tiên nhân sự trẻ có trình độ chuyên môn, biết ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số.

Công tác chuẩn bị được triển khai theo các mốc: chậm nhất 15 ngày trước bầu cử, Ban công tác Mặt trận ấp phối hợp cấp ủy Chi bộ thống nhất danh sách người ứng cử; trước 10 ngày, UBND xã thành lập Tổ bầu cử; trước 7 ngày, niêm yết công khai danh sách đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử tại trụ sở ấp. Việc bầu Trưởng ấp được thực hiện tại cuộc họp cộng đồng dân cư bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.