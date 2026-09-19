'O Hồng' Lê Hạ Anh mặc váy cưới, danh tính chú rể gây bất ngờ

Sau khi Lên hương tạo chú ý tại phòng vé, Võ Tấn Phát và Lê Hạ Anh bất ngờ tung bộ ảnh cưới cho hai nhân vật mình đóng là Tâm và Kim Ánh. Bộ ảnh mang phong cách retro, tái hiện hình ảnh đôi vợ chồng trẻ trong không gian mang màu sắc hoài niệm.

Ảnh: NVCC.

Điểm khiến bộ ảnh được khán giả chú ý nằm ở câu chuyện phía sau. Trong Lên hương, tuyến tình cảm của Tâm và Ánh không được kể theo cách thông thường. Hai nhân vật chưa có nhiều thời gian cho những màn hẹn hò, dạm ngõ hay đám cưới thì câu chuyện đã chuyển sang một giai đoạn mới.

Chia sẻ về lý do thực hiện bộ ảnh cưới mang đậm màu sắc hoài niệm cùng Lê Hạ Anh, Võ Tấn Phát hài hước tiết lộ đây là cách cả hai "trả nợ" khán giả. Trong phim, do thời lượng có hạn và có quá nhiều tuyến câu chuyện cần giải quyết, đạo diễn đã phải lướt qua giai đoạn hẹn hò, dạm ngõ lẫn đám cưới của hai nhân vật. Chính vì thế, bộ ảnh ra đời như một lời tri ân ngọt ngào, đền bù trọn vẹn sự kỳ vọng của người xem.

Ảnh: NVCC.

Trong Lên hương, Võ Tấn Phát vào vai Tâm - một thanh niên nghèo khó, mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ. Trong khi đó, nhân vật Kim Ánh (do Lê Hạ Anh đảm nhận) là cô thợ nail kiêm trang điểm, bề ngoài có phần ngang bướng nhưng bên trong lại vô cùng giàu tình cảm và luôn khao khát hơi ấm gia đình.

Ảnh: NVCC.

Không cần quá cầu kỳ hay rập khuôn, mỗi khung hình đều ghi lại những khoảnh khắc hết sức tự nhiên và tràn ngập tình yêu của bộ đôi. Từng cử chỉ như cái nắm chặt tay, ánh mắt tình tứ, nụ cười rạng rỡ hay cách tạo kiểu tinh nghịch thể hiện sự ăn ý của Võ Tấn Phát và Lê Hạ Anh.

Lên hương cũng là dự án được Võ Tấn Phát và Lê Hạ Anh xem như dấu mốc trong chặng đường khoảng 10 năm hoạt động nghệ thuật. Theo Võ Tấn Phát, cả hai đã có thời gian dài làm nghề nhưng chưa có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực ở những vai diễn có chiều sâu.

Sự thấu hiểu của đạo diễn Khương Ngọc đã giúp hai nhân vật Tâm và Ánh hiện lên văn minh, tràn đầy hơi thở đời sống. Tình yêu của họ thể hiện qua những cái liếc mắt nhẹ nhàng, những câu từ hỏi thăm vụng về nhưng đầy ân cần, quan tâm.

Ảnh: NVCC.

Ở tuổi 31, chuyện tình cảm của Lê Hạ Anh cũng được nhiều người quan tâm. Khi được hỏi trong tình yêu, cô có điểm gì khác so với Kim Ánh trong phim, nữ diễn viên bộc bạch: "Tôi yêu một người chỉ đơn giản là vì mình yêu người đó thôi".

Để tiếp nối không khí tươi vui của bộ ảnh cưới và ăn mừng thành công phòng vé, Võ Tấn Phát và Lê Hạ Anh thông báo sẽ cùng đoàn phim Lên hương biến buổi giao lưu cùng khán giả miền Tây thành một "đám cưới thực tế". "Mọi người ở miền Tây nhớ 'lên đồ', nhà có bao nhiêu vàng vòng xi men đắp lên hết để đi ăn đám cưới Tâm - Ánh nha", Võ Tấn Phát hóm hỉnh nhắn gửi.