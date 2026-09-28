Ở Hàn Quốc, điểm số có thể phụ thuộc vào gói AI bạn trả tiền

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Đối với Kim, một sinh viên xã hội học 23 tuổi tại một trường đại học ở Seoul, ChatGPT đã trở thành công cụ gần như không thể thiếu trong học tập.

Em sử dụng gói ChatGPT Pro trả phí để tóm tắt tài liệu bài giảng, tạo câu hỏi luyện thi và giải thích lại những khái niệm khó hiểu. Khi làm bài tập, Kim sử dụng AI để tìm nguồn tài liệu và xây dựng dàn ý cho các bài viết.

Mức phí 200 USD mỗi tháng (khoảng 5,2 triệu đồng) gần bằng thu nhập của 26 giờ làm việc theo mức lương tối thiểu tại Hàn Quốc. Kim thừa nhận đây là khoản chi đáng kể, nhưng cho rằng mình không có nhiều lựa chọn.

“Những người xung quanh em nói rằng nếu không sử dụng AI trả phí để học thì chẳng khác nào tự làm khó mình”, Kim nói. “Chi phí là một gánh nặng, nhưng cuối cùng em vẫn sử dụng gói ChatGPT đắt nhất, gần như không bị giới hạn về số lần sử dụng hay các tính năng”.

AI trở thành công cụ học tập phổ biến

Trường hợp của Kim phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong cách học tập của học sinh, sinh viên Hàn Quốc. AI tạo sinh đang được sử dụng cho nhiều hoạt động, từ viết bài tập, báo cáo, tìm kiếm và tóm tắt tài liệu đến dịch thuật, lập trình và chuẩn bị cho các kỳ thi.

Một khảo sát gần đây do Dreambase, công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục AI, thực hiện với 17.381 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn Hàn Quốc cho thấy 86,1% người tham gia cho biết đã sử dụng AI tạo sinh. Tỷ lệ này lên tới 88,9% ở học sinh trung học phổ thông và 79,9% ở học sinh trung học cơ sở.

Những con số này cho thấy AI đang nhanh chóng trở thành một phần của đời sống học tập. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận AI không hoàn toàn giống nhau giữa các nhóm học sinh, sinh viên.

Các công cụ AI tạo sinh thường cung cấp phiên bản miễn phí, nhưng những mô hình mới nhất hoặc các tính năng nâng cao thường yêu cầu người dùng trả phí, với mức có thể lên tới hàng chục USD mỗi tháng. Những người sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ sẽ phải chi thêm đáng kể.

Theo khảo sát, khoảng 16,8% học sinh tại Seoul cho biết trả phí cho một dịch vụ AI, trong khi tỷ lệ này ở các khu vực ngoài vùng thủ đô Seoul là 10,3%.

Sự khác biệt không chỉ nằm ở khả năng tiếp cận một công cụ, mà còn ở việc người dùng có thể lựa chọn giữa nhiều nền tảng và sử dụng công cụ phù hợp cho từng nhiệm vụ.

“AI miễn phí là đủ cho những câu hỏi đơn giản, nhưng khi phân tích bài báo khoa học hay làm những bài tập quan trọng, tôi cảm thấy AI trả phí tốt hơn”, Lee Hyun-ji, một sinh viên đại học, cho biết.

Theo em Lee, sinh viên cũng thường chia sẻ với nhau kinh nghiệm về việc công cụ AI nào phù hợp với từng loại công việc.

“Trước đây, việc học tập từng phụ thuộc vào việc ai có máy tính xách tay hay máy tính bảng. Bây giờ, em có cảm giác điểm số của mình phụ thuộc vào việc đăng ký chương trình AI nào”, em nói.

Từ khoảng cách thiết bị đến khoảng cách AI

Theo các chuyên gia, những thay đổi này đang làm xuất hiện một dạng khoảng cách mới trong giáo dục.

Trước đây, khả năng tiếp cận máy tính, máy tính bảng hoặc đường truyền Internet có thể tạo ra sự khác biệt về điều kiện học tập. Khi những công cụ cơ bản này trở nên phổ biến hơn, sự khác biệt có thể chuyển sang khả năng tiếp cận các công nghệ AI tiên tiến.

Một sinh viên có điều kiện kinh tế có thể đăng ký nhiều dịch vụ AI cùng lúc, lựa chọn mô hình phù hợp với từng nhiệm vụ và tiếp cận những tính năng mới nhất. Trong khi đó, sinh viên không có khả năng chi trả phải sử dụng phiên bản miễn phí với những giới hạn nhất định.

Một số chuyên gia cho rằng hiện tượng này có những điểm tương đồng với khoảng cách hình thành từ hoạt động học thêm tư nhân tại Hàn Quốc. Những gia đình có điều kiện kinh tế có thể đầu tư nhiều hơn cho các nguồn lực hỗ trợ việc học, trong khi những học sinh khác phải dựa chủ yếu vào các nguồn lực sẵn có trong hệ thống giáo dục.

Khi AI ngày càng được sử dụng rộng rãi trong học tập, sự khác biệt về khả năng tiếp cận những công cụ này có thể trở thành một yếu tố mới tác động đến kết quả học tập ở Hàn Quốc.

“AI trả phí cho phép sinh viên học tập hiệu quả hơn và đạt điểm cao hơn trong các bài tập, vì vậy khoảng cách về điểm số là điều khó tránh khỏi”, Choi Hang-sub, Giáo sư xã hội học tại Đại học Kookmin nhận định. “Nhưng khoảng cách về điểm số đó cuối cùng sẽ trở thành khoảng cách về thu nhập”.