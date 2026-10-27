Ở đâu có dân, ở đó có dân quân tự vệ

Nâng cao chất lượng huấn luyện

Với phương châm “Ở đâu có dân, có tổ chức đảng, ở đó có DQTV” và để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Đồng Hới đã tập trung rà soát, kiện toàn lực lượng DQTV theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, bảo đảm số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng toàn diện.

Lực lượng này không thoát ly sản xuất, sống và làm việc ngay trong lòng Nhân dân, hiểu rõ địa bàn, nắm chắc phong tục tập quán và tâm tư của người dân. Đây chính là lợi thế giúp DQTV chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, không để phát sinh “điểm nóng”.

Hiện nay, phường Đồng Hới đã xây dựng được lực lượng DQTV với hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, được tổ chức chặt chẽ từ cấp phường, tổ dân phố đến 15 đơn vị tự vệ trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn.

Lực lượng dân quân năm thứ nhất ở phường Đồng Hới huấn luyện sẵn sàng chiến đấu - Ảnh: P.V

Trong năm 2026, Ban CHQS phường đã kết nạp 100 công dân vào lực lượng dân quân đúng quy định của Luật DQTV; đồng thời, thành lập các Trung đội Dân quân ĐKZ 82mm, Trung đội Dân quân Cối 82mm và Trung đội Dân quân Biển, gắn với việc kiện toàn các chức vụ chỉ huy đồng bộ.

Đặc biệt, công tác huấn luyện chiến đấu được triển khai nghiêm túc, bám sát thực tế. Ngay từ năm thứ nhất, các chiến sĩ mới đã được rèn luyện thuần thục từ điều lệnh, kỹ thuật ném lựu đạn, bắn súng tiểu liên AK đến các bài tập chiến thuật phức tạp. Kết quả kiểm tra bắn đạn thật của lực lượng dân quân năm thứ nhất đạt tỉ lệ khá, giỏi 75%, trong đó tỉ lệ giỏi đạt 19%.

“Tôi rất vinh dự và tự hào khi được tham gia vào lực lượng DQTV phường. Qua huấn luyện, tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngay tại địa phương. Bản thân sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”, chiến sĩ mới Nguyễn Thị Hồng Nhung bày tỏ sự tự hào khi khoác lên mình màu áo xanh dân quân.

“Điểm tựa” tin cậy của Nhân dân

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lực lượng DQTV phường Đồng Hới còn phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng cháy, chữa cháy và dân vận. Những lúc bão, lũ hay sự cố thiên tai xảy ra, hình ảnh các chiến sĩ dân quân không quản ngại nguy hiểm, có mặt tại các điểm xung yếu để hỗ trợ Nhân dân đã trở nên quen thuộc, gần gũi.

“Sau một thời gian tham gia lực lượng DQTV ở phường, bản thân tôi luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và phòng, chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy ở địa bàn. Trên cương vị Trung đội trưởng, tôi sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng với tập thể trung đội dân quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Trung đội trưởng Trung đội Dân quân Biển phường Đồng Hới Phạm Mạnh Hà cho hay.

Trao đổi với phóng viên, thượng tá Lê Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Đồng Hới khẳng định: Năm 2026, phường Đồng Hới tiếp tục chú trọng xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, thực sự là “lá chắn thép” ở cơ sở, bảo vệ bình yên cho Nhân dân.

“Đảng ủy phường xác định việc xây dựng lực lượng DQTV không chỉ là nhiệm vụ của Ban CHQS mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng, tổ dân phố và lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ DQTV; quan tâm chăm lo chế độ, chính sách và tạo điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng này yên tâm công tác.

Đồng thời, đẩy mạnh việc kết nạp đảng viên trong lực lượng DQTV, lấy chất lượng chính trị làm thước đo hàng đầu. Mỗi chiến sĩ DQTV là một lao động giỏi, cũng là một người lính tinh nhuệ, tiên phong trong công tác vận động quần chúng, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân xây dựng phường Đồng Hới phát triển toàn diện, vững chắc”, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới Phan Mạnh Hùng nhấn mạnh.