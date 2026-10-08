Ở chung cư tầng cao: 5 việc gia đình nào cũng nên làm để tránh rủi ro đáng tiếc

So với nhà mặt đất, căn hộ chung cư còn có lợi thế về tầm nhìn, ánh sáng tự nhiên, hạn chế một số vấn đề như ngập nước, mối mọt hay muỗi. Tuy nhiên, cuộc sống ở những tầng cao cũng đi kèm những đặc thù mà mỗi gia đình cần chủ động phòng ngừa.

Ban công, cửa sổ phải được ưu tiên bảo vệ

Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng, ban công và cửa sổ là những khu vực cần đặc biệt chú ý. Lắp đặt lưới an toàn là một trong những biện pháp nên được ưu tiên để hạn chế nguy cơ rơi, ngã.

Gia đình cũng không nên kê bàn ghế, chậu cây lớn, tủ hoặc những vật dụng mà trẻ có thể trèo lên sát lan can. Cửa sổ và cửa ra ban công cần có khóa, chốt chắc chắn, đồng thời được kiểm tra định kỳ.

Đặc biệt, không nên xem ban công là nơi để chứa đồ. Những vật dụng đặt ngoài trời có thể bị gió lớn cuốn hoặc làm rơi xuống phía dưới, gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

Lắp đặt lưới an toàn là một trong những biện pháp nên được ưu tiên khi sống ở chung cư tầng cao

Chủ động phòng cháy, biết đường thoát nạn

Ở chung cư, phòng cháy chữa cháy là vấn đề không gia đình nào nên xem nhẹ. Các thành viên cần biết vị trí cửa thoát hiểm, cầu thang bộ và lối thoát nạn gần căn hộ nhất thay vì chỉ phụ thuộc vào thang máy.

Bình chữa cháy trong nhà cần được kiểm tra định kỳ. Các đầu báo khói, đầu phun nước tự động cũng không nên bị che khuất bởi đồ đạc hoặc vật trang trí.

Gia đình nên tham gia các buổi diễn tập phòng cháy của tòa nhà để biết cách xử lý khi có sự cố. Khi xảy ra cháy, khói có thể lan rất nhanh, vì vậy việc chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ thoát nạn phù hợp cũng rất cần thiết.

Bên cạnh đó, thói quen sử dụng điện an toàn vẫn là yếu tố quan trọng: không sạc thiết bị qua đêm, hạn chế vừa sạc vừa sử dụng điện thoại và không để các thiết bị điện đang hoạt động khi nhà không có người.

Tầng càng cao, càng phải chú ý khi có giông bão

Ban công ở tầng cao không nên để các chậu cây nhỏ, quần áo, đồ trang trí hoặc vật dụng nhẹ khi có dự báo mưa giông. Gió mạnh có thể cuốn những vật này rơi xuống phía dưới, gây nguy hiểm cho người xung quanh.

Mưa lớn và gió mạnh cũng khiến các căn hộ tầng cao chịu tác động đáng kể. Gia đình nên kiểm tra định kỳ khu vực khung cửa sổ, đặc biệt là lớp keo silicon, để phát hiện sớm tình trạng xuống cấp, thấm hoặc rò nước.

Khi sử dụng thang máy tốc độ cao, một số người có thể cảm thấy ù tai do thay đổi áp suất. Nuốt nước bọt hoặc nhai kẹo cao su có thể giúp giảm cảm giác khó chịu này.

Ban công ở tầng cao không nên để các chậu cây nhỏ, đồ trang trí hoặc vật dụng khi có dự báo mưa giông

Luôn tuân thủ ý thức quy định chung

Sống trong chung cư đồng nghĩa với việc mỗi gia đình đều phải ý thức về không gian chung. Tuyệt đối không ném rác, đầu thuốc lá, đồ vật hay đổ nước từ ban công xuống dưới. Ngay cả một vật nhỏ cũng có thể trở nên nguy hiểm khi rơi từ độ cao lớn.

Tương tự, khi sử dụng máy giặt, điều hòa hoặc các thiết bị có độ rung, gia đình nên có biện pháp giảm chấn phù hợp. Việc này không chỉ giúp thiết bị vận hành ổn định mà còn hạn chế tiếng ồn và rung truyền qua tường, ảnh hưởng đến các căn hộ xung quanh.

Sự tiện nghi của chung cư chỉ thực sự đi cùng chất lượng sống khi mỗi gia đình chủ động kiểm soát những rủi ro trong chính căn hộ của mình. Đặc biệt với các gia đình ở tầng cao, những việc tưởng nhỏ như kiểm tra cửa sổ, dọn đồ khỏi ban công, biết đường thoát hiểm hay sử dụng điện đúng cách có thể trở thành những biện pháp bảo vệ quan trọng cho cả gia đình và cộng đồng cư dân.