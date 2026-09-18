Ở biệt thự chục tỷ vẫn phải đi thuê khách sạn vì mưa ngập

Người dân trong khu đô thị An Khánh phải dùng xe kéo đi qua đường ngập nước. Ảnh cắt từ clip/Lê Liên.

Sống tại căn biệt thự liền kề trong Khu đô thị An Khánh (xã An Khánh, Hà Nội) từ năm 2016, nhưng năm nào anh Trần Thái Hà (35 tuổi) cũng phải xin nghỉ làm vài ngày do mưa ngập kéo dài.

Hôm 17/9, vợ chồng anh cũng phải xin làm việc online ở nhà do mưa lớn, nước dâng cao khoảng 50-60 cm, không thể di chuyển bằng ôtô.

"Khu này năm nào cũng ngập sâu rất khổ. Đi lại khó khăn", anh nói với Tri Thức - Znews.

Giá trị căn biệt thự của gia đình anh Hà hiện ước tính khoảng 30 tỷ đồng. Nhiều căn xung quanh có diện tích lớn với giá trị tương tự cũng đều chung một số phận mỗi khi mưa ngập kéo dài.

Khu biệt thự thành "ốc đảo"

Anh Hà cho biết biệt thự nhà anh nền cao, không có tầng hầm nên mỗi khi nước rút chỉ cần tập trung lau dọn, song cũng rất vất vả. Nhiều hộ khác bị ngập nguyên tầng hầm còn "thảm" hơn, đồ đạc, xe cộ hư hại nếu không kịp di chuyển.

Nước ngập cao trước căn biệt thự 30 tỷ đồng của anh Hà.

"Có những đợt mưa ngập mất điện mấy ngày liên tiếp, vợ chồng tôi còn phải thuê tạm khách sạn ở gần công ty để tiện đi làm và sinh hoạt. Đúng là cảnh có nhà mà không được về dở khóc, dở cười", anh Hà kể.

Theo quan sát của anh Hà, tình trạng ngập úng năm nay chưa được cải thiện nhiều so với các năm trước đó. Rất nhiều gia đình trong khu vực vẫn bị ảnh hưởng nặng nề.

Cùng chung cảnh ngộ, gia đình chị Giang năm nào cũng khổ sở vì ngập do có cửa hàng bán đồ mẹ và bé thuê ở khu biệt thự này. Mỗi khi mưa lớn, tầng hầm cửa hàng lại ngập ướt cả. Có đợt, chị cùng chồng phải chạy ra cửa hàng trong đêm, dọn hàng hóa lên tầng cao hơn để đỡ thiệt hại.

"Những ngày mưa, tôi canh camera suốt, chuẩn bị sẵn cả máy bơm, bơm nước liên tục từ tầng hầm ra ngoài để bảo vệ hàng hóa. Nếu thấy có nguy cơ ngập cao, vợ chồng tôi phải huy động lực lượng ra dọn đồ lên tầng 2, tầng 3 để giảm thiểu thiệt hại", chị Giang kể.

Vợ chồng chị Giang thấp thỏm lo hàng hóa bị ngập nước.

Hôm 17/9, đến khoảng 18h, phía trước cửa hàng vợ chồng chị vẫn ngập vỉa hè, nước mấp mé lên bậc thềm dù mưa đã tạnh từ chiều. Đợt mưa này, dù không bị thiệt hại về hàng hóa, công việc kinh doanh của gia đình cũng giảm sút nhiều.

"Lúc nước ngập đã khổ, lúc nước rút, công cuộc dọn dẹp còn khổ hơn. Cảnh xắn quần xắn áo lấm lem bùn đất, cọ rửa đồ đạc là chuyện bình thường của những người dân sống ở khu này", chị Giang chia sẻ.

Tối muộn cùng ngày, gia đình chị và những hộ xung quanh ở trong khu vực vẫn phải tích cực bơm nước ở tầng hầm ra ngoài.

Đảo lộn cuộc sống

Tối 17/9, chị Vân Anh, sống ở đường Hậu Ái, nằm sát và đan xen Khu đô thị HUD Vân Canh (xã Sơn Đồng) phải đăng bài trong nhóm cư dân xin sạc nhờ cho một số thiết bị điện tử. Từ trưa cùng ngày, khu vực nhà chị đã mất điện, nước tích trữ cũng phải dùng dè xẻn. Bữa tối, gia đình 5 người đành phải ăn mì, nước nấu từ chiếc bếp cồn chị Vân Anh chuẩn bị.

Gia đình chị Vân Anh phải chắn kín các lối nước chảy vào nhà.

"Nếu không có rào chắn, nước trong nhà tôi có khi cao 20 cm. Giờ nước ngoài đường rút chậm, chúng tôi cứ thấp thỏm không biết khi nào mới có thể dọn dẹp", chị nói.

Gia đình chị Vân Anh chuyển về khu vực sinh sống 3 năm nay. Năm thứ nhất (2024), nước chỉ mấp mé sân. Năm thứ hai, trận ngập lịch sử ở Hà Nội khiến nền nhà chị chìm trong làn nước cao 20 cm. Năm nay, tình hình không khá hơn là bao khi đường phố xung quanh vẫn rơi vào cảnh ngập nước, ảnh hưởng sinh hoạt gia đình.

"Hôm nay 17/9, vợ chồng tôi đã phải nghỉ làm, các con nghỉ học. Ngày 18/9, nếu nước rút quá chậm chưa đi lại được, có lẽ chúng tôi tiếp tục phải ở trong nhà", chị bày tỏ.

Trong khi đó, anh Vũ Viết Đương (quê Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên) cũng thấp thỏm suốt đêm 17/9 khi quán bún cá của anh, thuê mặt bằng tầng 1 của căn biệt thự liền kề Khu đô thị HUD Vân Canh, vẫn ngập sâu 20 cm.

Gian ngoài được anh dùng kinh doanh, một phần gian trong là nơi sinh hoạt. Cứ khoảng 30 phút, anh lại đo mực nước trong nhà và phía ngoài đường.

Quán bún cá của anh Đương không thể kinh doanh vì bị ngập.

"Tôi kinh doanh hàng ăn nên không quá lo nước ảnh hưởng hàng hóa. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, đợt ngập này phải 3-4 ngày mới rút hết nước và dọn dẹp xong, sau đó tôi mới kinh doanh được", anh nói.

Kinh doanh ở khu vực 3 năm nay, chủ quán bún cá cũng đã quen với việc cùng các cư dân thấp thỏm mỗi khi có mưa lớn. Cứ nghỉ bán một ngày, lòng anh lại như lửa đốt vì không có doanh thu.

"Có lẽ điều may mắn của khu tôi đợt này là không bị mất điện vì bốt điện đặt nơi cao hơn. Nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao", anh chia sẻ.

Mai An - Băng Tâm