Ồ ạt tháo mái che, rào sắt sau vụ cháy chung cư Carina

Một phường ở quận Thủ Đức, TP HCM đã vận động người dân tháo dỡ song sắt bít lối thoát hiểm chung cư cũng như hàng quán phía dưới sau vụ cháy ở chung cư Carina

Sáng 28-3, UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM đã vận động các hộ dân phía dưới chung cư Hiệp Bình Chánh tháo dỡ rào sắt, mái che, lều bạt lấn chiếm không gian công cộng để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy sau vụ cháy ở chung cư Carina

Cư dân ở chung cư Hiệp Bình Chánh tự tháo dỡ các mái che cản trở công tác chữa cháy

Ông Trần Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, cho biết sau khi xảy ra vụ cháy ở chung cư Carina phường đã gửi thông báo đến các chung cư về công tác phòng cháy, trong đó yêu cầu tháo dỡ những vật cản, mái che. Trong ngày 27-3, phường đã xuống chung cư để vận động người dân, nhiều hộ đã tự giác tháo dỡ.

Chị Võ Thị Ngọc Yến, ngụ tầng trệt lô C, cho biết lắp đặt các mái che để ngăn ngừa các hộ ở tầng trên vứt rác, vật cứng xuống không đụng đầu con nhỏ.

Sau khi phường vận động, gia đình chị Yến đã tháo dỡ mái tôn trong ngày 27-3. Đến sáng nay, gia đình đã mượn được máy cắt để tháo dỡ toàn bộ mái che, trả lại mặt bằng thông thoáng.

Anh Dương Tấn Phát, ngụ lô C đang hối hả tháo dỡ từng thanh sắt hộp đưa xuống cho một thanh niên khác. Anh Phát nói trong hôm nay sẽ hoàn thành toàn bộ. "Chính quyền vận động tháo dỡ để đảm bảo phòng cháy chữa cháy, mình thấy cũng hợp lý nên tự nguyện tháo dỡ chứ không cần nhờ đến các công nhân làm giùm" – anh Phát chia sẻ.

Tuy nhiên, một vài hộ không đồng ý vì cho rằng mái che đã tồn tại từ nhiều năm qua, chưa thấy ảnh hưởng gì đến công tác phòng cháy chữa cháy (?). Mặt khác, công việc bán nước giải khát phía dưới công trình này là nguồn thu nhập chính của gia đình nên không muốn tháo dỡ.

Theo ghi nhận, diện tích phần lấn chiếm lên đến hàng chục mét vuông ngay trên phần sân của chung cư. Thậm chí, người dân còn dựng lên một căn nhà làm nơi ngủ nghỉ, có quạt máy, ti vi, tủ quần áo. Do chủ nhà không tự tháo dỡ nên các công nhân của Công ty Dịch vụ công ích quận Thủ Đức thu dọn đồ đạc và tháo dỡ từng phần.

Đại diện UBND phường Hiệp Bình Chánh thông tin chung cư Hiệp Bình Chánh gồm 3 lô với 375 hộ dân sinh sống. Do chung cư này được xây cách đây gần 20 năm nên vấn đề phòng cháy chữa cháy còn bị coi nhẹ. Do đó, chung cư không có thiết bị chữa cháy tại chỗ, không có hệ thống báo cháy. Bên cạnh đó, các hộ dân ở mặt tiền lại chiếm dụng sân chung cư để dựng hàng quán nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Về công tác diễn tập phòng cháy cho chung cư, bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, cho biết 4 năm qua phường đều tổ chức diễn tập ở các chung cư khác nhau. Phường cũng mời đại diện ban quản trị, ban quản lý ở các chung cư đến tham gia để có thêm kinh nghiệm ứng phó khi xảy ra sự cố.

Phường Hiệp Bình Chánh đã phối hợp với Cảnh sát PCCC trình kế hoạch tổ chức diễn tập về công tác PCCC, nếu kế hoạch được thông qua thì có thể tổ chức ngay trong tháng 4-2018.

