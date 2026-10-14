Ồ ạt ra rạp, phim Việt cuối năm đối mặt áp lực cạnh tranh phòng vé

DJ Mie và Anh Tú Atus trong phim "Án mạng xém hoàn hảo" - Ảnh: NSX.

Ngày 13/10, theo thống kê của Box Office Vietnam, “Bóng ma nhà hát” không còn suất chiếu trên các hệ thống bán vé lớn. Trong ngày cuối cùng trình chiếu, phim chỉ bán được 24 vé/4 suất chiếu, khép lại hành trình gần 1 tháng tại rạp với doanh thu trên 2,4 tỷ đồng.

Ra mắt ngày 18/9, bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Lê Công Sơn kết hợp yếu tố hài và kinh dị, có sự tham gia của Quỳnh Lý, Trâm Anh, Sở Lam, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ… Tuy nhiên, lượng khán giả hạn chế ngay từ những ngày đầu. Ngày 19/9, phim có 575 suất chiếu nhưng chỉ bán được 3.674 vé.

Tình hình càng khó khăn khi “Trại buôn người” khởi chiếu ngày 25/9. Tính đến 18 giờ ngày 13/10, “Trại buôn người” đạt doanh thu trên 420 tỷ đồng. Sức hút áp đảo của bộ phim khiến các tác phẩm còn lại gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua doanh thu.

Doanh thu phim “Bóng ma nhà hát”.

Cuối tuần qua, “Án mạng xém hoàn hảo” thu khoảng 2,84 tỷ đồng, trong khi “Người mẹ khác” đạt 1,86 tỷ đồng. Khoảng cách lớn giữa phim dẫn đầu và những tác phẩm còn lại phản ánh áp lực cạnh tranh đối với các nhà sản xuất, phát hành trong việc tìm kiếm khán giả.

Đáng chú ý, nhiều phim Việt dự kiến cùng ra rạp vào cuối tháng 10. “Án mạng karaoke” và “Chị chị em em 3” chuyển lịch sang ngày 30/10, cùng thời điểm với “Trấn yểm” và phim nước ngoài “Clayface”. Trước đó, “Mẹ Mìn” dự kiến khởi chiếu ngày 23/10.

Doanh thu phim "Trại buôn người".

Thực tế mùa phim Halloween năm 2025 cũng cho thấy, việc tránh thời điểm một bộ phim ăn khách chưa bảo đảm thành công. Ba phim: Bịt mắt bắt nai, Phá đám: Sinh nhật mẹ và Cải mả cùng ra mắt ngày 31/10, nhưng doanh thu lần lượt chỉ gần 700 triệu đồng, khoảng 5,5 tỷ đồng và hơn 19 tỷ đồng.

Theo giới chuyên gia, sau tháng 10, lịch phát hành tiếp tục dày đặc trong tháng 11 và tháng 12, với nhiều phim Việt cùng các thương hiệu quốc tế. Khi số lượng tác phẩm tăng nhưng sức hút phòng vé tập trung vào một số phim, việc lựa chọn thời điểm phát hành vẫn là bài toán khó.

Lùi lịch có thể giúp tránh đối đầu trực tiếp nhưng không đồng nghĩa với việc phim sẽ có thêm khán giả nếu phải cạnh tranh với nhiều đối thủ khác.