NYT: Tập đoàn năng lượng Nga bị trừng phạt đã bí mật tài trợ dự án khí đốt tại Mỹ

Công nhân vận hành đường ống dẫn khí đốt của Nga. Ảnh: Bloomberg/TTXVN

Dự án này từng được đề cập trong các cuộc đàm phán giữa Nhà Trắng và Điện Kremlin về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Novatek là nhà sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ hai của Nga và đã chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022.

Dẫn lời John Riddle, cựu Giám đốc điều hành (CEO) của Polar LNG, cùng hai nguồn tin am hiểu vấn đề, NYT đưa tin Polar LNG, một công ty Mỹ có mục tiêu hóa lỏng và xuất khẩu khí thiên nhiên từ Alaska, đã nhận được nguồn vốn bí mật từ Novatek. Hoạt động này có khả năng vi phạm các lệnh trừng phạt.

Ông John Riddle đã từ chức CEO của Polar LNG vào tháng 9 sau khi phát hiện mối liên hệ bị che giấu với Novatek. Ông cho biết trước đó được thông báo rằng nguồn vốn đến từ một công ty tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Trả lời NYT, ông Riddle khẳng định: “Việc này không chỉ bất hợp pháp mà còn đi ngược lại lợi ích của Mỹ khi để công nghệ Nga kiểm soát quá trình thương mại hóa khí đốt từ vùng Bắc Cực tại khu vực North Slope”.

Ông Riddle cho biết thêm đã thông báo với các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump về khoản tài trợ bí mật từ phía Nga, đồng thời thúc giục họ tiến hành điều tra vụ việc.

Ngoài việc rót vốn vào Polar LNG, Novatek còn đàm phán thỏa thuận bán công nghệ cho công ty Mỹ này trong khuôn khổ một thỏa thuận kinh doanh giữa Washington và Moskva. Các nguồn tin tiết lộ với NYT rằng hai đặc phái viên hòa bình của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đã thảo luận đề xuất này với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm vào tháng 9.

Theo các nguồn tin, hiện chưa rõ hai đặc phái viên Witkoff và Kushner có biết về mối quan hệ tài chính giữa Novatek và Polar LNG hay không, do thỏa thuận mới chỉ được thảo luận ở mức khái quát.

Đề xuất giữa Novatek và Polar LNG được cho là một trong số các thỏa thuận năng lượng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách đạt được với Nga, trong bối cảnh ông nỗ lực làm trung gian chấm dứt xung đột tại Ukraine. Một thỏa thuận khác liên quan đến việc bán lại một phần tài sản của tập đoàn năng lượng Nga Lukoil cho Chính phủ Mỹ và các nhà đầu tư khác, trong đó có những cá nhân có mối liên hệ với hai đặc phái viên Kushner và Witkoff.

Trong tuyên bố gửi NYT, Novatek xác nhận đang tìm cách trở thành “cổ đông thiểu số” trong dự án Polar LNG.

Các thỏa thuận năng lượng được cho là diễn ra bí mật giữa Điện Kremlin và Nhà Trắng trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, trong khi Mỹ cũng dần thu hẹp sự ủng hộ dành cho Kiev.

Ông Trump đã thể hiện thái độ không mặn mà với các lệnh trừng phạt Nga khi công bố một thỏa thuận bất ngờ với ông Putin về việc mua dầu diesel từ Moskva nhằm kiềm chế giá nhiên liệu tại Mỹ. Theo thông tin được đưa ra, tàu chở dầu diesel đầu tiên từ Nga hiện đang trên đường tới Mỹ.