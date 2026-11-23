Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên (phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Triệu Ngọc Lâm. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên đề nghị Tân Chủ tịch Hội đồng thành viên, tân Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam nhanh chóng nắm bắt công việc, củng cố đoàn kết và rà soát kế hoạch cung ứng cho năm học tới. Đồng thời, NXBGD Việt Nam cần nâng cao chất lượng dự báo, tinh gọn bộ máy để giảm giá thành sách và đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt là hài hòa nhiệm vụ chính trị cung ứng đủ sách với hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh, từ năm học 2026-2027, ngành giáo dục sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc do NXBGD Việt Nam xây dựng theo Nghị quyết số 71-NQ/TW.

Ngành giáo dục cũng hướng tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm học 2028-2029, sớm hơn 1 năm so với định hướng năm 2030.

Dịp này, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên ghi nhận đóng góp của ông Nguyễn Tiến Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam trong việc đưa bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống vào sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

Ông Triệu Ngọc Lâm phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Triệu Ngọc Lâm nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa cho năm học 2027–2028; kiện toàn tổ chức, chỉnh sửa sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông.

NXBGD Việt Nam cũng chú trọng hiệu quả hoạt động kinh tế, giảm giá sách và duy trì các điều kiện tài chính để đơn vị phát triển ổn định.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ký quyết định điều động ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, đến công tác tại Công ty TNHH một thành viên NXBGD Việt Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam.