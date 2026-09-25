NXB Giáo dục Việt Nam hướng dẫn truy cập sách giáo khoa điện tử

NXB Giáo dục Việt Nam có hướng dẫn chi tiết các thầy cô và các em học sinh cách truy cập, tìm kiếm và sử dụng sách giáo khoa điện tử trên trang taphuan.nxbgd.vn.

Dưới đây là hướng dẫn 7 bước đơn giản giúp người dùng nhanh chóng tìm đúng lớp, môn học và cuốn sách giáo khoa cần xem.