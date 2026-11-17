Ông Triệu Ngọc Lâm sinh năm 1979, tốt nghiệp chuyên ngành Báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trước khi công tác tại Báo Giáo dục và Thời đại, ông từng giữ chức Trưởng phòng Pháp luật - Bạn đọc, phụ trách tổ chức nội dung mảng pháp luật, bạn đọc của Báo Gia đình và Xã hội.

Ông Triệu Ngọc Lâm - tân Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam. Ảnh: TPO

Ngày 16-6-2013, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại. Đến ngày 13-2-2018, ông chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập và đảm nhiệm vị trí này cho đến khi được điều động, bổ nhiệm sang NXB Giáo dục Việt Nam.

Việc bổ nhiệm ông Triệu Ngọc Lâm diễn ra sau khi ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam từ ngày 5-10-2026 theo nguyện vọng cá nhân và chuyển công tác đến Báo Văn nghệ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam.

Sau khi ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức vụ, Bộ GD&ĐT giao ông Phạm Vĩnh Thái - Thành viên Hội đồng thành viên, thực hiện quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Chí Bính - Phó Tổng Giám đốc, thực hiện quyền Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam, kể từ ngày 5-10-2026.

NXB Giáo dục Việt Nam được thành lập năm 1957, trực thuộc Bộ GD&ĐT, có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in và phát hành sách giáo khoa cùng các ấn phẩm giáo dục phục vụ công tác giảng dạy, học tập trên cả nước.

Việc kiện toàn các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc được kỳ vọng góp phần ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn tới.