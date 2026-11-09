NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Trường ĐH An Giang ký kết Quy chế phối hợp

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành 2 tủ sách.

Ngày 9/11, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TPHCM, phối hợp tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác; nhằm tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học, biên soạn, biên tập, xuất bản, phát hành và phát triển văn hóa đọc.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và GS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, chủ trì hội nghị.

Dự buổi lễ có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh; đại diện một số học viện, trường đại học cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học An Giang.

Đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật, nhấn mạnh xuất bản và giáo dục đại học là hai lĩnh vực có mối quan hệ mật thiết trong việc nghiên cứu, cung cấp và trang bị tri thức. Trong đó, xuất bản có vai trò nghiên cứu, hệ thống hóa và lan tỏa tri thức; giáo dục đại học đảm nhận sứ mệnh đào tạo, phát triển và ứng dụng những giá trị đó vào thực tiễn.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật, phát biểu tại buổi lễ.

NXB đã mở rộng các chương trình phối hợp công tác với nhiều trường đại học; nhằm mở rộng nguồn đề tài, đồng thời tạo chu trình khép kín: tri thức được hình thành từ nghiên cứu, kiểm chứng qua thực tiễn, chuẩn hóa trong xuất bản và tiếp tục phát huy giá trị trong giảng dạy, học tập.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm tin tưởng, với thế mạnh và định hướng phát triển của mỗi bên, cùng sự quan tâm của lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm của các đơn vị liên quan, quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực và bền vững.

GS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang, phát biểu tại buổi lễ.

Theo Quy chế phối hợp, hai đơn vị sẽ tập trung triển khai các nội dung: phối hợp biên soạn, biên tập, xuất bản; giới thiệu, tuyên truyền, phát hành và quảng bá sách, ấn phẩm của NXB phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động khoa học, chương trình và sự kiện liên quan.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp.

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tặng hoa chúc mừng nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Điểm cốt lõi của Quy chế là tinh thần phát triển toàn diện, dài hạn và thực chất, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái gắn chặt chẽ giữa Nghiên cứu - Đào tạo - Xuất bản - Lan tỏa tri thức; nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của hai đơn vị trong giai đoạn mới.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Việc ký kết Quy chế phối hợp đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Trường Đại học An Giang, tạo cơ sở để hai bên cụ thể hóa các nội dung phối hợp, phát huy nguồn lực và thế mạnh trong nghiên cứu, đào tạo, xuất bản.

Dịp này, NXB Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Trường Đại học An Giang “Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng nhiều ấn phẩm lý luận, chính trị phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường.