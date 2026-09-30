NVL được 'giải cứu', PNJ vẫn dư bán sàn hàng chục triệu cổ phiếu

Biến động nhóm cổ phiếu lớn kết phiên 30/9. Nguồn: Vietstock Finance

Thị trường chứng khoán phiên cuối cùng của tháng 9 diễn biến giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch. Buổi sáng, VN-Index chủ yếu dao động quanh tham chiếu, có thời điểm tăng vượt 1.780 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến chỉ số quay đầu giảm. Kết phiên, VN-Index dừng tại mốc 1.768,62 điểm, giảm 9,11 điểm so với kết phiên trước. Trái chiều, HNX-Index tăng 1,73 điểm, còn UPCoM tăng 0,81 điểm.

Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên liền trước song vẫn ở mức thấp, với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 16.000 tỷ đồng. Khối ngoại chiếm gần 3.000 tỷ đồng và bán ròng 910 tỷ đồng - phiên bán ròng thứ 6 liên tiếp.

VHM đứng đầu danh sách bị bán ròng với 329 tỷ đồng. Theo sau là TCB với 156 tỷ đồng và VIC với 82 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng đáng kể khác là PNJ 62 tỷ đồng, VPB 57 tỷ đồng, NVL 49 tỷ đồng, ACB 36 tỷ đồng, HPG 34 tỷ đồng, BSR 30 tỷ đồng…

Ngược chiều, HDB được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với hơn 36 tỷ đồng. FRT đứng sau với 33 tỷ đồng, tiếp đến là MSN 33 tỷ đồng, GEE 29 tỷ đồng, VPI 25 tỷ đồng…

Tại các nhóm ngành, dòng tiền phân hóa rõ nét. Nhóm ngân hàng có SSB giảm mạnh nhất khi mất 4,45%, lùi về giá 18.250 đồn/cp. Sau phiên phục hồi nhẹ hôm qua, mã này lại tiếp tục điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng hồi nửa đầu tháng 9. So với đỉnh lịch sử xác lập phiên 18/9, cổ phiếu của SeABank đã giảm 25% giá trị.

Giảm đáng kể trong nhóm ngân hàng còn có STB -2,37%, KLB -2,09%; còn lại chỉ giảm nhẹ. Chiều tăng tốt là VBB +6,4%, NVB +5,93%, ABB +2,26%, VPB +1,96%. LPB, MSB cũng tăng hơn 1%; ACB, BID, CTG, HDB, MBB, OCB tăng nhẹ.

Nhóm chứng khoán chủ yếu biến động trong biên độ hẹp. Giảm đáng kể là HCM - 2,66%, LPS -6,28%, BVS -2,96%. Chiều tăng có AAS vượt trội +4,17%. APG, BMS, KAI, PSI, VPX tăng hơn 1%.

NVL khớp lệnh hơn 97 triệu cổ phiếu

Diễn biến tương tự tại nhóm bất động sản. Chiều giảm đáng kể có VHM -1,86%, VPI -2,15%, AGG -1,64%, DXS -1,92%; trong khi chiều tăng không mã nào nổi bật, chủ yếu chỉ tăng nhẹ.

Đáng chú ý là NVL được “giải cứu” sau hai phiên giảm sàn liên tiếp. Trong những phút đầu giao dịch, hàng chục triệu cổ phiếu đã được “sang tay” ở mức giá dưới mệnh giá. Dù vậy lực cung vẫn rất lớn khiến cổ phiếu của Novaland vẫn chưa thể xanh trở lại. Mã đóng cửa ở mức giảm nhẹ 0,49%, lùi về giá 10.200 đồng/cp. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 97 triệu đơn vị và toàn bộ là qua khớp lệnh.

Hôm nay (30/9) là ngày giao dịch không hưởng quyền để Novaland chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phiếu. Tổng số lượng chào bán là hơn 800 triệu đơn vị, giá 10.000 đồng/cp, tương ứng huy động hơn 8.000 tỷ đồng - nhằm mục đích thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả quá hạn.

Cùng chung số phận với NVL trong hai phiên trước song PNJ vẫn chưa nhận được lực cầu “bắt đáy”. Mã nằm sàn phiên thứ ba liên tiếp, lùi về giá 26.600 đồng/cp - thấp nhất kể từ tháng 9/2020. Cổ phiếu của công ty vàng bạc đá quý chỉ khớp lệnh gần 2,4 triệu đơn vị trong khi dư bán giá sàn hơn 26 triệu đơn vị.

Trong nỗ lực tái thiết lại hoạt động kinh doanh, PNJ mới công bố thêm tờ trình ĐHĐCĐ bất thường phương án phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 60% tổng số tiền thu được dự kiến được sử dụng để thực hiện kế hoạch kinh doanh trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại.

Nhằm tăng tính linh hoạt trong quản lý và sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, HĐQT PNJ còn đề xuất hoàn nhập tối đa 4.602,8 tỷ đồng từ quỹ này vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tại các nhóm ngành khác, đồng loạt điều chỉnh là nhóm dầu khí, với BSR -3,38%, PVT -4,61%, PVD -3,43%, PLX -2,33%, GAS -3,43%, OIL -2,92%, PVP -4,57%, PVC -3,94%...

Nhóm hóa chất cũng diễn biến tiêu cực với DCM -3,87%, DPM -2,61%, DGC -1,1%...

Ngược chiều, một số cổ phiếu riêng lẻ thu hút dòng tiền tốt là GEE +5,14%, VGC +4,65%, FRT +3,52%, VGR +14,67%, NT2 +4,74%, POW +2,36%, MSR +2,6%, PHR +2,6%...