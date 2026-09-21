NVL chốt thời gian phát hành hơn 800 triệu cổ phiếu

Sơ đồ giá cổ phiếu NVL trên Trading View.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL-HOSE) vừa thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 431/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/09/2026.

Theo đó, Novaland chào bán thêm tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 08/10/2026 đến ngày 29/10/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 08/10/2026 đến ngày 26/10/2026.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng sẽ được công ty sử dụng cho mục đích như thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính, các khoản phải trả quá hạn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty hoặc Tổ chức phát hành) và công ty con của Công ty (gồm Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty TNHH No Va Thảo Điền) thông qua hình thức góp vốn vào công ty con.

Cụ thể: NVL dự chi 5.953,3 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 mã trái phiếu do chính công ty phát hành, tùy theo thỏa thuận với các trái chủ - bao gồm các mã NVLH2224006, NVLH2123010, NVLH2123014, NVLH2123009, NVLH2123007, NVLH2123011, NVLH2223008, NVLH2123013, NVLH2123003, NVLH2124002, NVLH2123006, NVLH2223007 và NVLH2224005.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến dùng 916,3 tỷ đồng để góp vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal. Nguồn vốn này được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc trái phiếu mã NSRCH2223001 do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal phát hành.

Theo giới thiệu, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal (thành lập năm 2012) có trụ sở chính đặt tại 39-39B Bến Vân Đồn, Tp.HCM, có vốn điều lệ thực góp hơn 3.527 tỷ do ông Bùi Đạt Chương là người đại diện vốn góp của NVL đồng thời là Chủ tịch HĐTV của Nova Saigon Royal.

Ngoài ra, còn 1.137,3 tỷ đồng sẽ được Novaland góp vốn vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền. Mục đích khoản vốn này để thanh toán gốc trái phiếu mã NTDCH2227001 theo thỏa thuận với trái chủ.

Theo giới thiệu, No Va Thảo Điền (thành lập năm 2008), có vốn điều lệ thực góp là hơn 7.822 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM do ông Bùi Đạt Chương là người đại diện vốn góp của NVL đồng thời là Chủ tịch HĐTV của Nova Thảo Điền.

Theo kế hoạch, các khoản thanh toán trên dự kiến được thực hiện trong quý 42026 đến quý 1/2027. Novaland cho biết thời điểm và giá trị giải ngân cho từng mục đích có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thực tế, diễn biến thị trường và tiến độ thu xếp với các trái chủ.

Được biết, NVL ghi nhận lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 2/2026 đạt 969 tỷ đồng (+8% cùng kỳ quý trước và so với khoản lỗ ròng 161 tỷ đồng trong quý 2/2025), chủ yếu nhờ khoản lãi thoái vốn tại Công Ty TNHH Ngôi nhà Mega, Công Ty TNHH Mega Tie và An Phát. Doanh thu quý 2/2026 đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (-58% cùng kỳ quý trước; -22% so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao tại các dự án Sunrise Riverside, Victoria Village, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,87 nghìn tỷ đồng (so với khoản lỗ ròng 604 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025), vượt dự báo cả năm 2026 của Chứng khoán Vietcap (VCSC), chủ yếu nhờ khoản lãi thoái vốn ghi nhận trong quý 2 và chi phí tài chính thấp hơn dự kiến.

VCSC nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận năm 2026 hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Về dư nợ vay: NVL ghi nhận Tỷ lệ nợ vay ròng/VCSH (được tính bằng nợ vay gộp trừ tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn, chia cho tổng VCSH) của NVL ở mức 102,6% vào cuối quý 2/2026, so với mức 105,9% vào cuối quý 1/2026 và mức 106,9% vào cuối năm 2025.

Cũng tính đến cuối quý 2/2026, tổng nợ vay của NVL tăng 8% so với đầu năm, đạt 72,9 nghìn tỷ đồng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp giảm 5% xuống 23,6 nghìn tỷ đồng, trong khi các khoản vay ngân hàng và nợ vay khác tăng 16% lên 49,3 nghìn tỷ đồng và nợ vay đáo hạn trong vòng 12 tháng đạt 30,5 nghìn tỷ đồng, bao gồm 13,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.