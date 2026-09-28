NVL bất ngờ giảm sàn, dư bán hơn 45 triệu cổ phiếu

Sáng 28/9, cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) giảm kịch biên độ ngay từ đầu phiên, xuống 11.050 đồng/cổ phiếu, tương đương giảm 800 đồng. Dư bán tại mức giá sàn có thời điểm lên tới hơn 45 triệu cổ phiếu.

So với phiên 25/9, khi NVL đóng cửa tại 11.850 đồng/cổ phiếu, thị giá hiện thấp hơn khoảng 6,8%. Trong một tuần qua, cổ phiếu này giảm 12,65%; trong một tháng giảm 15,33% và trong một quý giảm 11,95%. So với một năm trước, NVL giảm khoảng 24%.

Cổ phiếu NVL giảm sàn, dư bán hơn 45 triệu đơn vị (Ảnh: SSI).

Trong 52 tuần gần nhất, NVL từng đạt mức cao 19.108 đồng/cổ phiếu vào ngày 28/4/2026 và xuống mức thấp 9.787 đồng/cổ phiếu vào ngày 9/3/2026. Tính từ vùng giá đầu tháng 5/2026, thị giá hiện giảm khoảng 40%.

Diễn biến giảm của NVL diễn ra trong bối cảnh một số cổ đông liên quan đăng ký bán cổ phiếu. Cụ thể, CTCP Diamond Properties, tổ chức có liên quan đến ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch HĐQT Novaland, mới đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu NVL.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 29/9 đến 9/10/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, với mục đích được công bố là cân đối danh mục đầu tư.

Diamond Properties hiện sở hữu hơn 181 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 7,536% vốn Novaland. Nếu bán hết lượng đăng ký, tỉ lệ sở hữu của tổ chức này sẽ giảm xuống còn khoảng 7,424%.

Đây là lần thứ tư Diamond Properties đăng ký bán cổ phiếu NVL trong năm 2026. Theo thông tin công bố, trong tháng 3 và 4, tổ chức này có hai lần bán cổ phiếu NVL và một lần bị công ty chứng khoán bán giải chấp, với tổng khối lượng khoảng 3 triệu đơn vị.

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Novaland cũng đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ 28/9 đến 26/10/2026 theo phương thức thỏa thuận. Mục đích giao dịch được công bố là phục vụ hoạt động của Công đoàn.

Trước giao dịch, Công đoàn cơ sở Novaland sở hữu khoảng 4,23 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 0,176% vốn. Nếu hoàn tất giao dịch, tỉ lệ sở hữu sẽ giảm xuống còn 0,072%.

Trong cùng diễn biến liên quan, ngày 21/9, Novaland công bố phương án chào bán hơn 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỉ lệ thực hiện quyền 3:1. Doanh nghiệp dự kiến thu về hơn 8.006,8 tỷ đồng từ đợt chào bán.

Theo phương án, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 1/10/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 8/10 đến 26/10, trong khi thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 8/10 đến 29/10.

Novaland cho biết số tiền thu được dự kiến được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả quá hạn của tập đoàn và các công ty con.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Novaland ghi nhận 5.096 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 38% so với cùng kỳ. Trong đó, chuyển nhượng bất động sản đóng góp 4.793 tỷ đồng, chiếm hơn 94% tổng doanh thu.

Sau khi khấu trừ chi phí, doanh nghiệp lãi sau thuế 1.772 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 666 tỷ đồng, tương đương hoàn thành khoảng 96% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Novaland đạt 258.658 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho 157.712 tỷ đồng, chiếm gần 61% tổng tài sản. Tổng nợ phải trả ở mức 193.420 tỷ đồng, tương đương gần 75% tổng nguồn vốn; dư nợ vay và nợ thuê tài chính khoảng 72.911 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn âm 3.595 tỷ đồng trong 6 tháng, dù đã cải thiện so với mức âm hơn 7.454 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.