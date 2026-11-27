Dựa trên dữ liệu tính đến ngày 16/11/2026 của trang CompaniesMarketCap đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các công ty chip niêm yết theo vốn hóa thị trường.

Danh sách gồm các công ty niêm yết trong lĩnh vực sản xuất chip, cung cấp thiết bị và phần mềm cho ngành bán dẫn. Với các tập đoàn đa ngành như Samsung và Broadcom, số liệu tính cả các mảng kinh doanh ngoài bán dẫn.

Ba công ty đứng đầu bảng xếp hạng đảm nhận những mảng khác nhau trong ngành. Trong đó, Nvidia thiết kế bộ xử lý hiệu năng cao, TSMC sản xuất chip tiên tiến theo thiết kế của khách hàng, còn Broadcom cung cấp chip tùy chỉnh và thiết bị mạng. Về vốn hóa, Nvidia đứng đầu với 3,8 nghìn tỷ USD, tiếp theo là TSMC với 2 nghìn tỷ USD và Broadcom với 1,6 nghìn tỷ USD.

Lợi thế của Nvidia một phần đến từ hệ thống phần mềm đi kèm, giúp nhà phát triển tận dụng bộ xử lý của công ty để xây dựng các ứng dụng AI, tính toán khoa học và những tác vụ đòi hỏi năng lực tính toán cao.

Trong khi đó, Broadcom hưởng lợi từ nhu cầu về chip AI thiết kế riêng và thiết bị mạng. Trong quý 3 năm tài khóa 2026, doanh thu bán dẫn phục vụ AI của công ty này đạt 16,7 tỷ USD, tăng 221% so với cùng kỳ năm trước.

Dù Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất về vốn hóa, phần lớn hoạt động sản xuất chip tiên tiến trên thế giới lại phụ thuộc vào các doanh nghiệp châu Á. TSMC của Đài Loan dẫn đầu khu vực về vốn hóa, tiếp theo là hai công ty Hàn Quốc Samsung và SK hynix, lần lượt đạt 967,1 tỷ USD và 596 tỷ USD.

TSMC chuyên sản xuất chip theo thiết kế của khách hàng và không bán chip dưới thương hiệu riêng. Nhờ mô hình này, các công ty thiết kế chip vốn là đối thủ trực tiếp của nhau vẫn có thể cùng sử dụng một nhà sản xuất.

Bộ nhớ cũng là một mắt xích quan trọng. Bộ xử lý AI cần đọc một lượng dữ liệu rất lớn với tốc độ nhanh, nên nhu cầu về bộ nhớ băng thông cao - loại bộ nhớ truyền dữ liệu với tốc độ lớn - tăng mạnh. Đây là một trong những lý do giúp các nhà cung cấp bộ nhớ như SK Hynix được định giá cao trên thị trường chứng khoán.

Trong khi đó, các doanh nghiệp châu Âu chiếm chưa đến 10% tổng vốn hóa trong bảng xếp hạng. Dù vậy, ASML của Hà Lan giữ vai trò đặc biệt. Với vốn hóa 548,3 tỷ USD, đây là công ty bán dẫn lớn nhất châu Âu và là nhà sản xuất duy nhất trên thế giới cung cấp hệ thống quang khắc tia cực tím cực ngắn (EUV). Hệ thống này dùng ánh sáng bước sóng rất ngắn để tạo những cấu trúc siêu nhỏ trên con chip, một công đoạn quan trọng trong sản xuất chip tiên tiến.