Thông tin về lợi nhuận kỷ lục của Nvidia đã hoàn toàn bị lu mờ bởi bê bối của ban lãnh đạo và nỗi lo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất.

Nvidia và rủi ro lãi suất đẩy chứng khoán Âu-Mỹ giảm điểm. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,1% xuống 50.198,11 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 lùi 0,2% xuống 7.323,65 điểm.

Áp lực bán tháo chủ yếu đến từ việc cổ phiếu Nvidia sụt giảm 2,9% bất chấp báo cáo doanh thu quý III tăng gấp đôi lên 115 tỷ USD. Giới đầu tư ồ ạt tháo chạy khỏi mã này do lo ngại rủi ro an ninh quốc gia sau vụ việc của cựu Giám đốc điều hành Jensen Huang, kết hợp cùng các lệnh siết chặt xuất khẩu chip từ Washington.

Ở chiều ngược lại, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lội ngược dòng nhích 0,4% lên 24.429,89 điểm nhờ dòng tiền tái cơ cấu để chuẩn bị cho đợt IPO khổng lồ trị giá 65 tỷ USD của kỳ lân trí tuệ nhân tạo Anthropic. Các chuyên gia từ công ty tư vấn Spartan Capital Securities bày tỏ hy vọng rằng sự kiện này có thể phần nào xoa dịu những lo ngại đang bao trùm thị trường.

Tại châu Âu, các chỉ số chính đồng loạt lùi bước. Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 1,3% xuống 10.551,17 điểm, chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) mất 1,2% xuống 25.736,24 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,8% xuống 8.149,17 điểm.

Một yếu tố khác cũng đè nặng lên chứng khoán toàn cầu là lập trường "diều hâu" từ biên bản cuộc họp tháng 10/2026 của Fed. Theo biên bản, hầu hết các quan chức Mỹ đều ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất. Thậm chí, có người bày tỏ ủng hộ kịch bản tăng lãi suất thêm tới 50 điểm cơ bản để chống lạm phát.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 18/11, chỉ số VN - Index giảm 23,71 điểm (1,37%) xuống 1.703,01 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 5,87 điểm (2,36%) xuống 242,73 điểm.