Nvidia và chính sách AI của Nhà Trắng

Ông Jensen Huang, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn NVIDIA. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo CNBC, vị thế của Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang với tư cách lãnh đạo công ty có giá trị nhất thế giới và nhà sản xuất chip ở trung tâm của sự bùng nổ AI đã giúp ông có được sự chú ý của Tổng thống Mỹ về những vấn đề AI quan trọng nhất.

Giám đốc điều hành Nvidia đang thúc đẩy AI của Mỹ phát triển nhanh hơn, trong khi một số khách hàng quan trọng nhất của Nvidia, cụ thể là OpenAI và Anthropic, lại gia tăng sức ép đối với các chính phủ nhằm quản lý công nghệ này khi những lo ngại về những nguy cơ tiềm ẩn của AI lan rộng.

Một nhà nghiên cứu của Anthropic là Jacob Coxon, người trước đây từng làm việc tại OpenAI, cho biết ông đã nghỉ việc hồi đầu tháng này vì lo ngại các phòng thí nghiệm AI hàng đầu đang “đem mạng sống của chúng ta ra đánh cược”. Việc Coxon từ chức đã gây ra một cơn bão trên mạng xã hội, dẫn tới lời kêu gọi tăng cường giám sát lộ trình phát triển AI từ hơn 20 thành viên Quốc hội Mỹ.

Những lo ngại vốn đã gia tăng sau khi OpenAI tiết lộ một sự cố an ninh nghiêm trọng hồi tháng 7, khi hai mô hình của công ty thoát khỏi cơ chế kiểm soát, truy cập Internet mở và xâm nhập kho AI trực tuyến Hugging Face để đạt điểm số tốt hơn trong một bài kiểm tra chuẩn.

Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei đề cập đến sự việc này trong một bài luận gây chấn động cách đây một tuần, kêu gọi các nhà phát triển AI làm chậm tốc độ cải thiện những mô hình AI tiên tiến nhất của họ. Amodei khuyến khích các công ty hợp tác trực tiếp với Chính phủ Mỹ, đồng thời nhắc lại mong muốn của ông về “quy định AI được cân nhắc kỹ lưỡng”.

Đề xuất “điều chỉnh tốc độ” của ông Amodei nhận được sự ủng hộ của các lãnh đạo khác trong ngành, trong đó có Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman, Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk và Chủ tịch Google DeepMind Demis Hassabis - những người nhất trí về sự cần thiết phải làm chậm lại và tăng cường giám sát.

Giám đốc điều hành Nvidia có lập trường khác. Trong các lần xuất hiện công khai trong tuần qua, ông Jensen Huang đã gạt bỏ những lo ngại về các rủi ro của AI. Ông nói rằng những dự đoán về thảm họa không dựa trên cơ sở khoa học, và các nhà phát triển mô hình có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho sản phẩm của mình trước khi phát hành. Phát biểu tại Scotland ngày 17/9, ông nói giải pháp cho những lo ngại về an toàn là “các phương pháp kỹ thuật truyền thống”.

Trước làn sóng tranh luận gần đây về an toàn AI, Nvidia tập trung hoạt động vận động chính sách tại Washington vào các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Năm ngoái, Nvidia tìm cách bán chip AI cho các quốc gia bị hạn chế và vấp phải ý kiến trái chiều từ các nhà lập pháp Mỹ.

Một số thành viên Quốc hội, trong đó có các Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (đảng Dân chủ, bang Massachusetts) và Josh Hawley (đảng Cộng hòa, bang Missouri) đã khuyến cáo việc bán phần cứng Nvidia cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể thu hẹp lợi thế của Mỹ trong lĩnh vực AI.

Tháng 12, chiến lược của ông Huang đã mang lại kết quả. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nvidia được cấp phép vận chuyển chip H200 cho các khách hàng Trung Quốc và Mỹ sẽ thu khoản phí 25% để đổi lại.

Thông báo về H200 vấp phải sự phản đối từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Sau đó, một quan chức thương mại hàng đầu của Mỹ xác nhận việc bán H200 cho Trung Quốc đã được triển khai.

Nvidia và ông Huang lập luận rằng việc cấm Nvidia xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ đi ngược lại lợi ích của Mỹ, một phần vì động thái như vậy sẽ thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và thị trường điện toán lớn thứ hai thế giới phát triển các loại chip AI tiên tiến của riêng mình. H200 không còn là chip mạnh nhất của Nvidia, khi công ty đã xuất xưởng hai thế hệ bộ xử lý Blackwell mới hơn tại Mỹ. Tuy nhiên, số phận của Nvidia không hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà lập pháp Mỹ, bởi các cơ quan quản lý Trung Quốc phần lớn đã ngăn chặn việc nhập khẩu chip H200.