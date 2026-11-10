Nvidia và CEO Jensen Huang bị cổ đông kiện vì bê bối tình ái

Ông Jensen Huang thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân

Theo đơn kiện nộp lên tòa án liên bang tại California ngày 10-11, cổ đông cho rằng Nvidia và ông Jensen Huang đã không công bố thông tin về mối quan hệ bị cáo buộc giữa ông Huang với bà Alice Huang - cựu Giám đốc điều hành công ty Megaspeed có trụ sở tại Singapore.

Đơn kiện nêu rõ, vụ việc làm dấy lên những lo ngại về an ninh quốc gia, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và triển vọng kinh doanh của Nvidia, nhưng đã không được công bố cho cổ đông.

Trước đó, tờ New York Times đưa tin, bà Alice Huang được cho là đã tìm cách tiếp cận ông Jensen Huang để thu thập thông tin về công nghệ chip AI và bán dẫn tiên tiến.

Trong một bức thư ngỏ đăng trên trang web của Nvidia và gửi tới toàn thể nhân viên, ông Jensen Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ, song không tiết lộ chi tiết về mối quan hệ bị cáo buộc.

Ông viết: "Tôi ủng hộ cuộc điều tra và sẽ hợp tác đầy đủ. Tôi yêu đất nước và công ty của chúng ta. Tôi cam kết bảo vệ Nvidia và hỗ trợ an ninh quốc gia của Mỹ".

Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993 và đã dẫn dắt công ty có trụ sở tại California trở thành nhà sản xuất chip giá trị nhất thế giới, với vốn hóa thị trường khoảng 4,3 nghìn tỷ USD, trở thành một trong những biểu tượng nổi bật nhất của làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo.

Ngày 9-11, Nvidia thông báo Hội đồng quản trị sẽ tiến hành một cuộc điều tra độc lập trước các thông tin cho rằng ông Huang là "mục tiêu của một nỗ lực tình báo nước ngoài".

Cú sốc thông tin đã tác động mạnh tới thị trường. Trong phiên giao dịch ngày 10-11, cổ phiếu Nvidia giảm 4,3%, khiến vốn hóa bốc hơi khoảng 190 tỷ USD.

Đơn kiện của cổ đông được nộp chỉ 5 phút sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa.

Theo hồ sơ, nhóm cổ đông nguyên đơn do nhà đầu tư cá nhân Mark Kistenmacher đứng đầu, đang yêu cầu khoản bồi thường thiệt hại chưa xác định.

Trả lời báo chí tại Nhà Trắng ngày 10-11, Tổng thống Donald Trump cho biết FBI đang điều tra vụ việc, nhưng ông cho rằng CEO Nvidia không có lý do gì phải lo lắng.

"Tôi biết FBI đang xem xét việc này dưới góc độ khác, và tôi nghĩ ông ấy sẽ ổn thôi. Hôm nay tôi đã nói chuyện với ông ấy chỉ để xem ông ấy có ổn không. Ông ấy nói hoàn toàn không biết người được đề cập là điệp viên".

Hiện Nvidia chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vụ kiện.

Theo Guardian