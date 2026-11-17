CEO của Nvidia, Jensen Huang, phát biểu tại hội nghị Dreamforce 2026 ở San Francisco, California, Mỹ, ngày 15/9. Ảnh: Reuters.

Hội đồng quản trị Nvidia không xem xét khả năng đưa Jensen Huang trở lại vị trí giám đốc điều hành (CEO), ba nguồn tin nói với Reuters, bất chấp chiến dịch vận động ngày càng lan rộng nhằm khôi phục chức vụ cho ông, chỉ vài ngày sau khi những bê bối tình cảm với nhân viên và nghi vấn liên quan đến tình báo Trung Quốc buộc ông phải từ chức.

Hơn 180.200 người đã ký đơn kiến nghị yêu cầu ông Huang trở lại. Tỷ phú Elon Musk cũng công khai ủng hộ nỗ lực này, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không phản đối việc Nvidia khôi phục vị trí CEO cho Huang. Hàng nghìn người tự nhận là nhân viên Nvidia cũng tham gia kêu gọi, dù các chuyên gia quản trị doanh nghiệp và một số nhà đầu tư cảnh báo việc đưa ông trở lại trước khi các cuộc điều tra hoàn tất có thể khiến công ty đối mặt với những rủi ro mới.

Làn sóng ủng hộ Huang đã biến câu chuyện chuyển giao quyền lực tại một doanh nghiệp thành phép thử đối với khả năng tách biệt Nvidia khỏi nhà sáng lập có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Sức ảnh hưởng của ông không chỉ lan tới đội ngũ nhân viên, trong đó có những người hết lòng trung thành với cựu CEO, mà còn tới các cổ đông, Thung lũng Silicon, chuỗi cung ứng tại Đài Loan (Trung Quốc) và chính quyền Washington.

Hôm thứ Hai, tòa nhà chọc trời cao nhất Đài Loan, Taipei 101, được thắp sáng với những thông điệp như “Đài Loan yêu Jensen”. Một số cổ đông lớn có tiếng nói, trong đó có Gavin Baker, thuộc công ty quản lý đầu tư Atreides Management, và Brad Gerstner, CEO của Altimeter Capital Management, đã kêu gọi Nvidia không vội tìm người thay thế ông trước khi toàn bộ sự việc được làm sáng tỏ.

“Hội đồng quản trị Nvidia không xem xét việc đưa Jensen trở lại”, một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết.

Làn sóng ủng hộ cựu CEO, người đã thừa nhận có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân với một nữ doanh nhân Trung Quốc tên Alice Huang, diễn ra trong lúc các cơ quan tình báo Mỹ vẫn tìm cách xác định mức độ liên hệ giữa người phụ nữ này với Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, cũng như những thông tin bà có thể đã chuyển cho Bắc Kinh, theo hai nguồn tin am hiểu vấn đề.

Các nguồn tin cho biết những bằng chứng thu thập được cho đến nay cho thấy nhiều khả năng bà Alice Huang là một nguồn cung cấp thông tin cho tình báo, thay vì một điệp viên được đào tạo bài bản.

Sự bất định xung quanh vụ việc khiến các nhà đầu tư chia rẽ về tương lai của Huang, đồng thời làm phức tạp quá trình tìm kiếm người kế nhiệm của hội đồng quản trị. Cổ phiếu Nvidia chốt phiên thứ Hai giảm hơn 4%, chỉ một ngày trước khi hãng sản xuất chip này công bố kết quả kinh doanh quý III.

Kể từ khi thông tin về mối quan hệ tình cảm của Huang bị phanh phui, Nvidia đã mất 800 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường. Hệ số giá trên thu nhập (P/E) của cổ phiếu cũng giảm từ 15,59 xuống còn 11,54 lần, thấp hơn đáng kể mức trung bình 20,8 lần của chỉ số Nasdaq Composite.

Nhiều nhân vật nổi tiếng ủng hộ Huang

Chiến dịch mang tên “Stand With Jensen” (Đứng về phía Jensen) liệt kê nhiều người ký tên nổi bật, trong đó có Elon Musk, CEO của SpaceX và Tesla; Amjad Masad, CEO của Replit; và Tim Sweeney, CEO của Epic Games.

Theo website của chiến dịch, hơn 8.800 người ký tên tự nhận là nhân viên Nvidia hiện tại và hơn 94.000 người cho biết họ là cổ đông của công ty. Tuy nhiên, trang web lưu ý rằng thông tin về quan hệ nghề nghiệp do người tham gia tự khai báo và chưa được xác minh độc lập.

“Chúng tôi viết bức thư này với lòng biết ơn dành cho Jensen Huang và một yêu cầu rõ ràng gửi tới hội đồng quản trị: hãy đưa Jensen trở lại trong khi một cuộc điều tra độc lập làm sáng tỏ các sự việc”, bức thư ngỏ đăng trên website nêu rõ.

Huang từ chức hôm thứ Năm, sau khi xuất hiện các thông tin về những mối quan hệ tình cảm bị cáo buộc với nhân viên, trong đó có một người từng báo cáo công việc trực tiếp cho ông. Vụ việc đẩy nhà sản xuất chip AI hàng đầu thế giới vào khủng hoảng, đồng thời gây chấn động ngành công nghiệp mà ông từng góp phần thúc đẩy bằng nguồn vốn và tầm ảnh hưởng của mình.

“Tôi nghĩ ông ấy đã học được một bài học lớn”, ông Trump nói hôm thứ Hai.

Theo Washington Post, dẫn phân tích các bản kê khai tài chính của ông Trump, những giao dịch được báo cáo trong năm nay cho thấy đến cuối tháng 8, Tổng thống Mỹ có thể đang nắm giữ lượng cổ phiếu Nvidia trị giá từ 13 triệu đến 62 triệu USD.

Cũng trong ngày thứ Hai, chính quyền ông Trump tuyên bố sẽ tiếp tục siết chặt khả năng tiếp cận chip AI tiên tiến của Trung Quốc, tăng cường các biện pháp kiểm soát trong bối cảnh Tổng thống Mỹ chuẩn bị tới Trung Quốc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Các nhà đầu tư lớn ngại rủi ro

Việc thuyết phục các nhà đầu tư lớn ủng hộ phương án đưa Huang trở lại có thể khó khăn hơn.

Một nhà đầu tư tổ chức đang nắm giữ cổ phiếu Nvidia, đề nghị giấu tên, cho biết họ sẽ thận trọng với khả năng Huang quay lại công ty. Người này dẫn chứng rằng nhiều tập đoàn lớn khác, trong đó có Apple và Microsoft, vẫn phát triển mạnh sau khi các CEO có tầm nhìn chiến lược của họ rời nhiệm sở.

Richard Windsor, nhà nghiên cứu công nghệ độc lập, nhận định các nhà đầu tư tổ chức lớn của Nvidia có thể phản đối việc đưa Huang trở lại khi những cuộc điều tra vẫn chưa có kết luận. Theo ông, phương án này có thể khiến công ty đối mặt với rủi ro pháp lý và những bất ổn mới.

“Họ rất ngại rủi ro”, Windsor nói. Tuy nhiên, ông cho biết quan điểm cá nhân của mình là các cổ đông Nvidia về lâu dài sẽ có lợi hơn nếu Huang trở lại, nhờ những mối quan hệ mà ông đã xây dựng với khách hàng và nhà cung cấp của công ty.

Các nhà phân tích của T. Rowe Price nhận định trong một báo cáo rằng quá trình chuyển giao quyền lực có thể đòi hỏi Nvidia phải xây dựng lại cơ cấu tổ chức, thay vì đơn thuần bổ nhiệm một CEO mới.

HUANG RỜI ĐI, ĐÀI LOAN CHẤN ĐỘNG

Tầm ảnh hưởng của Huang thể hiện đặc biệt rõ tại Đài Loan, nơi ông sinh ra và được công chúng hâm mộ như một ngôi sao. Hiện tượng này thậm chí được gọi bằng cái tên “Jensanity”, ghép từ tên Jensen và từ “insanity” (cơn cuồng nhiệt).

Nvidia phụ thuộc vào TSMC, tập đoàn sản xuất những con chip tiên tiến nhất cho hãng, cùng mạng lưới rộng lớn các nhà cung cấp để chế tạo chip và hệ thống phần cứng làm nền tảng cho làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).

Đối với nhiều người dân Đài Loan, việc Huang rời nhiệm sở đồng nghĩa với sự ra đi của một nhân vật có sức hút lớn, người góp phần đưa hòn đảo này trở thành trung tâm của làn sóng bùng nổ AI toàn cầu. Ảnh hưởng của ông đã vượt xa phạm vi ngành công nghệ.

Jimmy Yang, 42 tuổi, làm việc trong lĩnh vực tiếp thị, cho rằng sự ra đi của Huang là một tổn thất đối với Đài Loan. Theo ông, ảnh hưởng của cựu CEO Nvidia đã lan tới các doanh nghiệp địa phương và cả ngành du lịch. Yang bày tỏ hy vọng Huang cuối cùng có thể trở lại công ty.“Cuộc sống riêng tư là lựa chọn của ông ấy”, Yang nói. “Nhưng dù là sức thúc đẩy đối với kinh tế chợ đêm hay những đóng góp cho ngành công nghệ, ảnh hưởng của ông ấy đều vô cùng lớn”.

Theo Reuters