Nvidia trước sức ép kế nhiệm CEO Jensen Huang

Các robot tại gian hàng của Nvidia trong khuôn khổ truển lãm chuỗi cung ứng quốc tế Trung Quốc (CISCE). Ảnh: Tân Hoa xã

Theo đó, 2 nhân sự nội bộ được đánh giá là ứng viên sáng giá kế nhiệm ông là Giám đốc tài chính Colette Kress và lãnh đạo cấp cao Ian Buck.

Theo truyền thông quốc tế, HĐQT Nvidia đã tiến hành họp để xem xét tương lai vị trí lãnh đạo cao nhất của tập đoàn. Trong tuần qua, vốn hóa Nvidia giảm khoảng 600 tỷ USD, khiến doanh nghiệp mất vị trí công ty có giá trị lớn nhất thế giới.

Bà Kress, 59 tuổi, gia nhập Nvidia năm 2013 và có 13 năm giữ chức Giám đốc tài chính. Bà được đánh giá là lựa chọn phù hợp cho vị trí CEO tạm quyền, giúp duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, Ian Buck, gia nhập Nvidia năm 2004, có thế mạnh về công nghệ, đặc biệt là những đóng góp trong phát triển nền tảng phần mềm CUDA và các sản phẩm AI.

Sức ép đối với ông Huang gia tăng sau khi The New York Times đưa tin ông có quan hệ tình cảm với Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh chăm sóc sức khỏe toàn cầu của Nvidia. Trước đó, một nữ doanh nhân Trung Quốc tên Alice Huang cũng được truyền thông nhắc đến trong những thông tin liên quan đến đời tư CEO Nvidia.

Ngày 8-11, ông Huang thừa nhận không chung thủy với vợ và công khai xin lỗi gia đình. HĐQT Nvidia đã chỉ định hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen and Katz giám sát cuộc điều tra độc lập liên quan đến những diễn biến này.

Trong khi đó, Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh chăm sóc sức khỏe toàn cầu của Nvidia, trở thành nhân vật thứ hai bị truyền thông nhắc đến trong những cáo buộc về quan hệ ngoài hôn nhân của CEO Jensen Huang.

Theo The New York Times, dẫn lời 5 người từng làm việc tại Nvidia, bà Powell và ông Huang được cho là có quan hệ tình cảm. Các nguồn tin cho biết từng chứng kiến những cử chỉ thân mật giữa 2 người tại một khách sạn ở San Jose, bang California, trong thời gian diễn ra hội nghị hồi tháng 3. Tuy nhiên, tờ báo cho biết chưa được xem đoạn video được cho là ghi lại sự việc.

Bà Powell, 48 tuổi, gia nhập Nvidia năm 2008 và hiện phụ trách ứng dụng công nghệ điện toán tăng tốc, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế. Bà từng đảm nhiệm các vị trí liên quan đến phát triển kinh doanh AI, giáo dục và nghiên cứu trước khi trở thành Phó Chủ tịch phụ trách y tế năm 2017.