Việc CEO quyền lực Jensen Huang bất ngờ rời Nvidia đã làm thay đổi mối quan tâm của giới đầu tư trước thềm công bố kết quả kinh doanh quý. Thay vì tập trung vào biên lợi nhuận thu hẹp hay cách công ty sử dụng dòng tiền, thị trường giờ đây muốn biết Nvidia sẽ duy trì ảnh hưởng sâu rộng trong hệ sinh thái AI như thế nào khi thiếu vắng vị lãnh đạo lâu năm, theo Reuters.

Giám đốc tài chính Colette Kress hiện đảm nhiệm vị trí CEO lâm thời. Hội đồng quản trị Nvidia cho biết đang trong quá trình lựa chọn một công ty chuyên trách tìm kiếm ứng viên cho vị trí lãnh đạo cao nhất.

Nvidia dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý III sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa ngày 17/11.

Sự chờ đợi từ Phố Wall

Trước khi khủng hoảng lãnh đạo xảy ra, giới đầu tư chủ yếu lo ngại giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia sụt giảm mạnh, đồng thời đặt câu hỏi liệu làn sóng chi tiêu cho AI dựa trên nguồn vốn vay có tiếp tục kéo dài đến năm 2027 hay không. Khả năng duy trì biên lợi nhuận ở mức cao của công ty cũng là vấn đề được quan tâm.

Giờ đây, nhà đầu tư kỳ vọng bà Kress có thể giải đáp những lo ngại lớn hơn: Nvidia sẽ bảo vệ vị thế dẫn đầu về chip AI như thế nào, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, đối tác cung ứng và phòng thí nghiệm nghiên cứu bằng nguồn vốn cũng như các cam kết tài chính khi không còn CEO Jensen Huang?

Giới phân tích Phố Wall cũng được dự báo sẽ chất vấn bà Kress về khả năng ông Huang quay trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia.

“Bản thân kết quả kinh doanh có lẽ vẫn sẽ như thường lệ. Tuy nhiên, những thông tin giúp thị trường yên tâm về các hoạt động còn lại của công ty và thay đổi trong bộ máy lãnh đạo mới là điều quan trọng nhất”, ông Brian Colello, chuyên gia phân tích cổ phiếu công nghệ tại Morningstar Research Services, nhận định.

Theo ông, giới đầu tư sẽ muốn biết Nvidia dự định vận hành ra sao trong giai đoạn chuyển tiếp, đánh giá thế nào về nhu cầu khách hàng, các mối quan hệ đối tác, tình hình tài chính và chính sách của chính phủ. Dù chưa chắc công ty sẽ đưa ra được nhiều câu trả lời, thị trường ít nhất vẫn kỳ vọng ban lãnh đạo công bố quan điểm về những vấn đề này.

Nvidia, doanh nghiệp từng là công ty có giá trị lớn nhất thế giới với vốn hóa có thời điểm lên khoảng 5.000 tỷ USD, liên tục vượt dự báo của giới phân tích trong thời gian qua.

Trong quý II kết thúc vào tháng 7, doanh thu công ty tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, trong khi biên lợi nhuận gộp đạt 75%. Nvidia cũng hoàn trả 26 tỷ USD cho cổ đông thông qua chương trình mua lại cổ phiếu và chia cổ tức.

Nvidia dự báo doanh thu quý III tài khóa 2027 đạt 108 tỷ USD, với biên độ dao động ±2%. Công ty cũng đưa ra triển vọng doanh thu năm tài khóa 2028 tăng trưởng khoảng 70% so với năm trước.

Lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu trong quý kết thúc vào tháng 10 được dự báo đạt 2,47 USD, cao hơn đáng kể so với mức 1,30 USD cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, cổ phiếu Nvidia đã giảm khoảng một phần ba so với mức đỉnh hồi tháng 10. Hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) của công ty cũng lùi về 11 lần, từ mức cao nhất khoảng 40 lần cách đây 8 tháng.

“Hệ số định giá đã chịu áp lực ngay cả trước khi ông Huang rời đi. Rõ ràng thị trường đang hoài nghi về những kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của Nvidia”, ông Rory Dowie, nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý tài sản Marlborough ở London, cho biết. Ông đã bán toàn bộ cổ phiếu Nvidia nắm giữ trong tuần trước.

Ông Dowie cho rằng sự ra đi của ông Huang càng làm gia tăng rủi ro đối với triển vọng lợi nhuận của công ty. Thay vì tiếp tục đặt cược vào Nvidia, ông ưu tiên những doanh nghiệp có khả năng giành thị phần từ hãng chip này.

“Việc ông Huang rời đi có thể mở thêm cơ hội cho những đối thủ như AMD hay Broadcom”, ông nhận định.

Sau khi Jensen Huang rời đi, nhà đầu tư muốn Nvidia làm rõ hàng trăm tỷ USD cam kết tài chính, khả năng duy trì lợi nhuận và sức cạnh tranh trong cuộc đua AI toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Những con số nhà đầu tư theo dõi

Ông Dan Morgan, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Synovus Trust, dự báo doanh thu quý III của Nvidia có thể cao hơn 2-3 tỷ USD so với mức ước tính đồng thuận 109,08 tỷ USD của giới phân tích. Nếu đạt được con số này, doanh thu công ty sẽ tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng câu hỏi lớn nhất mà nhà đầu tư muốn Nvidia giải đáp trong tuần này là công ty sẽ làm gì để xua tan hàng loạt bất ổn đang bao quanh, qua đó giúp cổ phiếu thoát khỏi biên độ giao dịch hiện tại

Một trong những chỉ số được theo dõi sát sao là mức đóng góp doanh thu của nền tảng trung tâm dữ liệu Vera Rubin mới. Giới đầu tư muốn biết liệu dòng GPU Rubin có đạt kỳ vọng đóng góp khoảng 20% doanh thu quý III của Nvidia hay không.

Một vấn đề khác là liệu Nvidia có tiếp tục duy trì những thỏa thuận tài trợ quy mô lớn mà bà Kress được cho là từng phản đối hay không. Các thỏa thuận này bao gồm khoản đầu tư vào OpenAI và những doanh nghiệp phát triển hạ tầng AI như Lambda, góp phần hình thành mô hình kinh tế AI tuần hoàn mà một số nhà phê bình tại Phố Wall đánh giá là tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo một số ước tính, Nvidia đã có hơn 500 tỷ USD cam kết dưới nhiều hình thức, từ bảo đảm nguồn cung và năng lực sản xuất chip, hỗ trợ hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu đến đầu tư cổ phần. Dù vậy, con số này vẫn chỉ chiếm một phần trong tổng vốn hóa thị trường của công ty.

Ông Max Anderl, nhà quản lý quỹ đầu cơ tại SilverSea Asset Management, cho rằng ngoài những lo ngại về hiệu quả sử dụng dòng tiền, nhà đầu tư cũng cần chú ý đến cơ cấu lợi nhuận của Nvidia. Gần một phần ba lợi nhuận khổng lồ của công ty đến từ các khoản thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, hàm ý có liên quan đến việc định giá lại các khoản đầu tư cổ phần theo giá thị trường.

“Nếu toàn bộ câu chuyện tăng trưởng AI thay đổi, Nvidia có thể phải ghi giảm giá trị những khoản đầu tư này, khiến toàn bộ chuỗi vận động đảo chiều. Đó là lý do tôi cho rằng hệ số định giá cổ phiếu đã co lại từ lâu, ngay cả trước khi CEO rời đi, dù công ty liên tục công bố kết quả kinh doanh tích cực”, ông Anderl nhận định.