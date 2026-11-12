Nvidia trước bài toán kế nhiệm CEO Jensen Huang: Hai ứng viên sáng giá lộ diện

CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Wikipedia

Truyền thông quốc tế dẫn hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Hội đồng quản trị Nvidia đã tiến hành họp để xem xét tương lai vị trí lãnh đạo cao nhất của tập đoàn. Nvidia chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Ông Huang không chỉ là người điều hành Nvidia mà còn là nhân vật có vai trò đặc biệt trong quá trình định hình thương hiệu và chiến lược phát triển của tập đoàn. Từ một doanh nghiệp chuyên sản xuất bộ xử lý đồ họa phục vụ ngành công nghiệp trò chơi điện tử, dưới sự dẫn dắt của ông, Nvidia đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm quyền lực của ngành công nghiệp AI toàn cầu.

Bà Anna Wu, nhà sáng lập Floodlines Research tại Sydney, nhận định Jensen Huang là gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trong ngành công nghệ, đồng thời gắn bó mật thiết với hình ảnh thương hiệu Nvidia. Theo bà, tìm được người thay thế một nhà lãnh đạo có vai trò như vậy không phải là điều dễ dàng.

Những lo ngại về khả năng chuyển giao quyền lãnh đạo cũng góp phần gây sức ép lên cổ phiếu Nvidia. Trong tuần này, giá trị vốn hóa của tập đoàn đã giảm khoảng 600 tỷ USD, khiến Nvidia mất vị trí doanh nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới.

Trong số những cái tên được nhắc đến, Ian Buck và Colette Kress được xem là hai ứng viên đáng chú ý nhất.

Hai ứng viên với hai thế mạnh khác biệt

Một trong những phương án được giới phân tích đánh giá là khả thi để duy trì sự ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp là bổ nhiệm bà Colette Kress làm CEO tạm quyền.

Gia nhập Nvidia năm 2013, bà Kress, 59 tuổi, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và công nghệ, từng làm việc tại các tập đoàn lớn như Microsoft, Cisco và Texas Instruments.

Theo trang tin Semafor, một số thành viên Hội đồng quản trị Nvidia ủng hộ phương án để bà Kress tạm thời đảm nhiệm vị trí CEO.

Ông Josh Gilbert, chuyên gia phân tích cấp cao tại nền tảng giao dịch eToro, cho rằng bà Kress là lựa chọn phù hợp để duy trì hoạt động ổn định của tập đoàn. Trong 13 năm giữ chức Giám đốc tài chính, bà thường xuyên đồng hành với ông Huang tại các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hằng quý, qua đó tạo dựng được sự quen thuộc và tin cậy với giới đầu tư.

Tuy nhiên, theo ông Gilbert, việc lựa chọn CEO chính thức đòi hỏi những tiêu chí khác. Lợi thế cạnh tranh của Nvidia chủ yếu nằm ở công nghệ, vì vậy hội đồng quản trị nhiều khả năng sẽ ưu tiên một nhà lãnh đạo có nền tảng kỹ thuật. Trong số các nhân sự nội bộ, Ian Buck là ứng viên đáng chú ý.

Gia nhập Nvidia năm 2004, ông Buck có đóng góp quan trọng trong việc phát triển nền tảng phần mềm CUDA, một trong những công nghệ cốt lõi giúp các nhà phát triển xây dựng ứng dụng trên hệ sinh thái chip của Nvidia. Ông cũng tham gia thúc đẩy việc ứng dụng AI trên các bộ xử lý của tập đoàn.

Hiện ông Buck phụ trách phát triển sản phẩm phần cứng và phần mềm AI dành cho các trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Ông có bằng tiến sĩ của Đại học Stanford, với công trình nghiên cứu đặt nền tảng cho các giải pháp phần mềm phục vụ lĩnh vực AI.

Theo giới phân tích, kinh nghiệm chuyên sâu và khả năng giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp là lợi thế đáng kể của ông Buck, nhất là khi Nvidia cần duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI đang thay đổi nhanh chóng.

Các robot tại gian hàng của Nvidia trong khuôn khổ Triển lãm Chuỗi cung ứng Quốc tế Trung Quốc (CISCE) lần thứ ba tại Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Dữ liệu trên nền tảng dự đoán Polymarket cũng cho thấy ông Buck đang được đánh giá cao hơn bà Kress trong số các ứng viên kế nhiệm. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch liên quan đến dự đoán này còn hạn chế nên chưa thể xem đây là thước đo đáng tin cậy về khả năng lựa chọn nhân sự của Nvidia.

Ông Shay Boloor, chiến lược gia thị trường trưởng tại Futurum Equities, cho rằng vấn đề quan trọng không chỉ là ai sẽ kế nhiệm Jensen Huang trong ngắn hạn, mà còn là ai có đủ khả năng định hướng Nvidia trong thập kỷ tới.

Theo ông, ông Huang không đơn thuần là người điều hành doanh nghiệp mà còn là nhân vật có khả năng nhận diện sớm những xu hướng phát triển của ngành công nghiệp máy tính. Nếu cần chuyển giao quyền lãnh đạo, Ian Buck sẽ là ứng viên nội bộ sáng giá cho vị trí CEO dài hạn nhờ những đóng góp trong quá trình phát triển CUDA và điều hành mảng kinh doanh AI quy mô lớn.

Phương án kết hợp hai nhà lãnh đạo

Bên cạnh các ứng viên nội bộ, giới phân tích cũng đề cập đến khả năng Nvidia tìm kiếm nhân sự từ bên ngoài. Một trong những cái tên được nhắc đến là ông Rene Haas, CEO tập đoàn thiết kế chip Arm và từng làm việc tại Nvidia.

Một chuyên gia ngân hàng tham gia các thương vụ trong ngành bán dẫn cho rằng ông Haas là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ vị thế trong ngành và kinh nghiệm chuyên môn về chip bán dẫn.

Trong khi đó, bà Armina Rosenberg, nhà quản lý danh mục đầu tư kiêm đồng sáng lập Minotaur Capital tại Sydney, đơn vị đang nắm giữ cổ phiếu Nvidia, cho rằng việc tìm kiếm một người thay thế lâu dài cho Jensen Huang có thể cần nhiều thời gian. Vì vậy, phương án bổ nhiệm lãnh đạo tạm quyền từ đội ngũ nhân sự cấp cao hiện tại có thể thực tế hơn.

Bà Rosenberg thậm chí không loại trừ khả năng Nvidia áp dụng mô hình đồng CEO, trong đó bà Colette Kress phụ trách duy trì sự ổn định về hoạt động kinh doanh và tài chính, còn ông Ian Buck đảm nhiệm định hướng sản phẩm và công nghệ.

Cách tiếp cận này có thể giúp Nvidia tận dụng thế mạnh của cả hai nhân sự: kinh nghiệm quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp của bà Kress, cùng năng lực chuyên môn và tầm nhìn công nghệ của ông Buck.

Dù lựa chọn phương án nào, bài toán kế nhiệm tại Nvidia không chỉ liên quan đến việc tìm người thay thế một CEO, mà còn đặt ra yêu cầu duy trì sự ổn định trong điều hành, bảo đảm sức cạnh tranh công nghệ và giữ vững vị thế của tập đoàn trong cuộc đua AI toàn cầu.