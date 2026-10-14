Nvidia 'tiếp sức' cho Anh xây 'lá chắn' an toàn AI

Ông Jensen Huang, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn NVIDIA. Ảnh tư liệu: Dương Giang/TTXVN

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết, Anh sẽ nhận nguồn lực điện toán trị giá 50 triệu USD mỗi năm. Nguồn lực này phục vụ hoạt động kiểm thử mức độ an toàn của các tác nhân AI, đồng thời giúp các nhà nghiên cứu Anh củng cố cơ chế bảo vệ trước những hệ thống AI ngày càng mạnh. Tác nhân AI là các hệ thống có khả năng tự thực hiện nhiều bước để hoàn thành mục tiêu.

Ông Jensen Huang nhấn mạnh, năng lực và mức độ an toàn của AI cần phát triển song hành. Theo ông, sự hỗ trợ nói trên sẽ giúp Anh chuyển thế mạnh nghiên cứu thành giải pháp thực tiễn, đưa tiến bộ khoa học phục vụ lợi ích chung. Anh dù không có các nhà phát triển AI lớn đặt trụ sở trong nước, song cũng đang tìm kiếm vai trò dẫn đầu trong đánh giá và quản lý rủi ro từ công nghệ này. Viện An ninh AI của Anh là một trong những cơ quan đầu tiên trên thế giới được nhà nước hỗ trợ để đánh giá AI.

Bộ trưởng phụ trách AI của Anh Kanishka Narayan cho biết, hỗ trợ từ Nvidia sẽ góp phần bảo đảm các hệ thống AI trong tương lai an toàn, bảo mật và phục vụ lợi ích của người dân. Cam kết này được đưa ra sau khi Chủ tịch Microsoft Brad Smith nhận định trong cuộc phỏng vấn ngày 12/10 rằng Anh có vị thế thuận lợi để góp phần dẫn dắt việc xây dựng các hướng dẫn về an toàn AI.

Nguồn lực do Nvidia cung cấp sẽ kết nối nhiều lĩnh vực nghiên cứu tại Anh, trong đó có dự án BOLD do Đại học Oxford chủ trì, phát triển các phương pháp giúp hệ thống AI học hỏi, thích ứng và hoạt động cùng con người; nghiên cứu an toàn robot tại Học viện Hoàng gia London (Imperial College London); cùng các chương trình tại Đại học Cao đẳng London (University College London).