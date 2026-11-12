Nvidia thuê đơn vị tư vấn bên ngoài tìm kiếm ứng viên CEO

Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn NVIDIA Jensen Huang (áo đen). Ảnh: Đức Thắng/PV TTXVN tại Hàn Quốc

Động thái này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông Jensen Huang.

Theo Bloomberg, nguồn tin trên cho biết HĐQT Nvidia cũng đang cân nhắc phương án bổ nhiệm CEO tạm quyền trong thời gian tìm kiếm người kế nhiệm chính thức. Người này đề nghị giấu tên do thông tin chưa được công bố rộng rãi.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, ngày 11/11, các thành viên HĐQT Nvidia đã tổ chức cuộc họp để thảo luận về tương lai của ông Huang tại công ty.

Trước đó, tờ The Wall Street Journal đưa tin HĐQT Nvidia đang chuẩn bị phương án cách chức ông Huang, dẫn lời các nguồn tin giấu tên nắm rõ sự việc. Nvidia hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

HĐQT Nvidia bắt đầu đối mặt với cuộc khủng hoảng liên quan đến vấn đề kế nhiệm từ ngày 8/11, sau khi ông Jensen Huang thừa nhận có quan hệ tình cảm với Alice Huang, một giám đốc điều hành phụ trách mảng trung tâm dữ liệu tại một công ty nằm trong nhóm khách hàng lớn nhất của Nvidia ở Đông Nam Á.

Tình hình trở nên phức tạp hơn vào cuối ngày 11/11, khi tờ báo trên tiếp tục đưa tin ông Jensen Huang còn có quan hệ với Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách mảng chăm sóc sức khỏe của Nvidia. Thông tin này được đưa ra dựa trên lời kể của những người từng làm việc tại công ty. Bà Powell chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận.

Những thông tin trên đặt HĐQT Nvidia trước một quyết định khó khăn: liệu có nên thay thế người sáng lập, đồng thời là người duy nhất từng giữ cương vị điều hành công ty, một lãnh đạo nhận được sự tín nhiệm rộng rãi của các cổ đông và khách hàng, đồng thời đã dẫn dắt Nvidia đạt mức tăng trưởng giá cổ phiếu hơn 700.000%?

Tuy nhiên, nếu tiếp tục để ông Huang đảm nhiệm vị trí hiện tại, Nvidia có thể phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ các nhà lập pháp, nhà đầu tư, khách hàng và nhân viên. Những lo ngại tập trung vào khả năng mối quan hệ giữa ông Huang và Alice Huang có thể gây rủi ro đối với các bí mật thương mại của Nvidia, cũng như mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông với một nhân viên cấp dưới trực tiếp tại công ty.

Diễn biến này đồng thời cho thấy Nvidia chưa có kế hoạch kế nhiệm rõ ràng cho vị trí CEO, trong khi ông Huang, 63 tuổi, có vai trò gắn bó chặt chẽ với hoạt động và thành công của doanh nghiệp.

Việc ông Huang rời vị trí lãnh đạo, nếu xảy ra, có thể tạo ra những tác động vượt ra ngoài phạm vi Nvidia, không chỉ bởi công ty hiện là nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới, với các sản phẩm đóng vai trò cốt lõi trong làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Huang được đánh giá là một nhà đàm phán giàu kinh nghiệm, người đã tận dụng tiềm lực tài chính lớn của Nvidia để đầu tư vào chuỗi cung ứng AI và nhiều công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này.

Ông cũng là một trong những nhân vật tích cực thúc đẩy sự phát triển của AI, thường giảm nhẹ những lo ngại về nguy cơ công nghệ này đối với nhân loại, đồng thời nhấn mạnh các lợi ích mà AI có thể mang lại.

Sau khi những thông tin trên được công bố ngày 11/11, cổ phiếu Nvidia đã giảm 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ.