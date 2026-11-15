Nvidia thông tin việc chặn giao dịch chip với Megaspeed

Theo Financial Times, Nvidia khẳng định đã chủ động đưa Megaspeed vào diện ngừng bán hàng và giao chip từ tháng 6/2025. Trong phản hồi mới được Washington Post đăng ngày 15/11, Người phát ngôn Nvidia John Rizzo xác nhận biện pháp này vẫn có hiệu lực.

Megaspeed là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore. Công ty bị nhà chức trách Mỹ xem xét về nghi vấn giúp khách hàng Trung Quốc tiếp cận chip Nvidia thuộc diện kiểm soát xuất khẩu. Tuy vậy, Megaspeed đã bác bỏ cáo buộc chuyển hướng chip trái phép.

Nvidia khẳng định đã chủ động đưa Megaspeed vào diện ngừng bán hàng và giao chip từ tháng 6/2025. Ảnh: Bloomberg

Diễn biến trên xuất hiện sau cuộc chuyển giao lãnh đạo tại Nvidia. Trong thông cáo ngày 12/11, Hội đồng quản trị công ty thông báo ông Jensen Huang từ chức Chủ tịch điều hành, Giám đốc điều hành và thành viên Hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức. Hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ ghi nhận việc chấp thuận đơn từ chức diễn ra ngày 11/11.

Giám đốc tài chính Colette Kress được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền, đồng thời tiếp tục đảm nhiệm công việc tài chính. Nvidia đang tìm người kế nhiệm chính thức, xem xét cả ứng viên nội bộ và bên ngoài. Trong khi đó, ông Harvey C. Jones được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Được biết, các thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị đã thuê cựu công tố viên liên bang Joon H. Kim cùng hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz tiến hành điều tra độc lập. Việc thay đổi nhân sự và quyết định ngừng giao dịch với Megaspeed không đồng nghĩa với kết luận về những nghi vấn đang được xem xét.