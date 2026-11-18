Dưới thời quyền CEO Colette Kress, Nvidia sẽ ngừng bán GPU Hopper dùng cho trung tâm dữ liệu cho Trung Quốc. Ảnh: Zaobao.

Theo Bloomberg, hôm 17/11, trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, bà Colette Kress, quyền CEO của Nvidia, cho biết trong quý III, hãng đã bán lượng sản phẩm GPU Hopper dùng cho trung tâm dữ liệu được Mỹ cấp phép cho khách hàng Trung Quốc, với tổng trị giá tới 2,4 tỷ USD.

Tuy nhiên, bà Kress nhấn mạnh dự báo doanh thu trong thời gian tới sẽ không tính đến bất kỳ sản phẩm Hopper nào được cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Nvidia hiện cũng đã ngừng giao những sản phẩm này cho thị trường Trung Quốc. Bà Colette Kress không giải thích thêm nguyên nhân của quyết định.

Theo Bloomberg, xác nhận này cho thấy lập trường của Nvidia đã thay đổi đáng kể, khi trong nhiều năm qua hãng luôn tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh với khách hàng Trung Quốc.

Trước đó, cựu CEO Jensen Huang đã rời vị trí lãnh đạo điều hành vào tuần trước, sau khi xuất hiện nhiều thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông.

CEO Jensen Huang đã vận động chính phủ cho phép bán chip H200 và GPU Hopper cho Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Mỹ siết kiểm soát xuất khẩu chip AI

Hôm 16/11, chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai các biện pháp tăng cường kiểm soát xuất khẩu bộ xử lý sang một số quốc gia, đồng thời hạn chế bán chip cho các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài có kế hoạch cho doanh nghiệp Trung Quốc truy cập từ xa để sử dụng chip AI tiên tiến và máy chủ.

Nvidia từng nhiều lần vận động chính quyền Mỹ cho phép xuất khẩu dòng chip Blackwell tiên tiến sang Trung Quốc, nhưng Nhà Trắng chưa chấp thuận. Thay vào đó, ông Trump đã bật đèn xanh cho phép bán bộ xử lý H200 thuộc dòng Hopper.

Kiến trúc GPU Hopper được Nvidia giới thiệu vào tháng 3/2022, hướng tới các trung tâm dữ liệu và hoạt động tính toán AI. H200 hiện đã tụt hậu hai thế hệ so với dòng chip Rubin tiên tiến nhất của hãng.

Theo Bloomberg, việc chính quyền Trump trước đây chấp thuận xuất khẩu H200 có thể có liên quan đến mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa ông Jensen Huang và Tổng thống Trump.

Ông Harvey Jones, người vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT đầu tiên của Nvidia trong tuần trước, cho biết ban lãnh đạo công ty nhận thức rõ những thay đổi lớn trên thị trường do các vấn đề an ninh quốc gia gây ra. Theo ông, người kế nhiệm vị trí CEO Nvidia sẽ phải đặc biệt thận trọng khi xử lý những vấn đề này.

Ngày 17/11, Nvidia cũng thông báo thành lập một ủy ban trực thuộc HĐQT, chuyên trách các vấn đề an ninh quốc gia và kiểm soát xuất khẩu.

Động thái này cho thấy những ràng buộc địa chính trị và chính sách kiểm soát công nghệ đang ngày càng chi phối hoạt động kinh doanh của Nvidia, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc.

CEO Nvidia tạm quyền Colette Kress đã thay đổi lập trường giao dịch chip với Trung Quốc của ông Jensen Huang. Ảnh: Theunicorn.

Vì sao Nvidia thay đổi lập trường?

Theo Reuters, có ba yếu tố đáng chú ý trong vấn đề này.

Thứ nhất, Washington đang siết cả con đường Trung Quốc gián tiếp tiếp cận chip. Trước đây, Mỹ chủ yếu kiểm soát việc xuất khẩu chip vật lý sang Trung Quốc. Nhưng doanh nghiệp Trung Quốc vẫn có thể thuê năng lực tính toán từ các trung tâm dữ liệu đặt tại nước thứ ba, như Singapore hoặc Malaysia, để huấn luyện và vận hành mô hình AI. Ngày 16/11, chính quyền Trump công bố quy định mới nhằm bịt lỗ hổng này:

Các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài cung cấp lượng năng lực tính toán đáng kể cho doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc phải xin giấy phép của Mỹ trong vòng 90 ngày nếu muốn tiếp tục hoạt động thuộc diện kiểm soát; việc xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Brazil cũng phải đáp ứng yêu cầu cấp phép mới.

Quy định nhắm tới cả việc chuyển giao chip, máy chủ và cung cấp năng lực tính toán từ xa. Đây là bước mở rộng đáng kể của chính sách kiểm soát công nghệ Mỹ: không chỉ ngăn Trung Quốc mua chip, mà còn tìm cách ngăn doanh nghiệp Trung Quốc thuê máy chủ nước ngoài để sử dụng chip Mỹ.

Thứ hai, vụ Megaspeed khiến hoạt động kinh doanh của Nvidia bị soi xét mạnh hơn. Megaspeed là công ty trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore, từng là đối tác của Nvidia và cung cấp dịch vụ cho thuê năng lực tính toán. Công ty này bị cơ quan chức năng Mỹ điều tra vì nghi vấn chuyển hướng chip AI tiên tiến sang Trung Quốc để né kiểm soát xuất khẩu.

Theo Reuters, cuộc điều tra Megaspeed đã bắt đầu từ năm 2024. Từ tháng 6/2025, Nvidia đưa công ty này vào danh sách không được bán hàng. Đáng chú ý, vụ việc hiện thu hút sự chú ý của nhiều cơ quan Mỹ, trong bối cảnh Washington muốn xác định liệu các trung tâm dữ liệu ở nước thứ ba có trở thành con đường vòng để doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận công nghệ Mỹ hay không.

Vụ việc trở nên nhạy cảm hơn sau những thông tin về Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed, người bị giới chức Mỹ nghi có liên hệ với tình báo Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là cáo buộc và nghi vấn đang được điều tra, không phải kết luận đã được chứng minh.

Thứ ba, Nvidia đang phải điều chỉnh chiến lược để tránh xung đột với chính quyền Mỹ. Jensen Huang từng là một trong những người vận động mạnh mẽ nhất cho việc duy trì quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc. Ông lập luận rằng nếu các doanh nghiệp Mỹ rút lui, Trung Quốc sẽ đẩy nhanh phát triển chip nội địa, còn Nvidia đánh mất khách hàng và ảnh hưởng của mình.

Nhưng những diễn biến mới khiến lập luận này chịu sức ép. Theo Reuters, một số quan chức Mỹ cho rằng những lỗ hổng trong kiểm soát xuất khẩu đã bị lợi dụng để đưa công nghệ tiên tiến tới Trung Quốc. Vụ Megaspeed càng làm suy yếu quan điểm cho rằng duy trì xuất khẩu có kiểm soát là phương án an toàn.

Theo Zaobao, Reuters