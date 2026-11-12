Nvidia thay CEO sau 33 năm, Jensen Huang chính thức rời ban lãnh đạo

Nvidia thông báo ông Jensen Huang rời các chức vụ Chủ tịch, Giám đốc điều hành (CEO) và thành viên Hội đồng quản trị, có hiệu lực ngay lập tức.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang trong một cuộc họp báo ở Paris, Pháp ngày 13-10-2026. Ảnh: AFP

Bà Colette Kress, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Tài chính (CFO), được giao đảm nhiệm CEO tạm quyền cho đến khi công ty tìm được người kế nhiệm chính thức.

Nvidia sẽ xem xét cả ứng viên nội bộ và bên ngoài. Ông Harvey C. Jones được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo Reuters và AP, sự thay đổi lãnh đạo diễn ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin về hai mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông Huang, trong đó có nữ doanh nhân Trung Quốc bị nghi liên quan đến hoạt động tình báo.

Những thông tin này làm dấy lên lo ngại về quản trị doanh nghiệp và khả năng ảnh hưởng đến an ninh công nghệ Mỹ.

Ngày 8-11, ông Huang thừa nhận về mối quan hệ này, đồng thời nhận trách nhiệm về những tổn thương gây ra cho gia đình và gửi lời xin lỗi.

Cùng thời điểm, Hội đồng quản trị Nvidia công bố mở cuộc điều tra độc lập, có sự hỗ trợ của luật sư bên ngoài, nhằm làm rõ thông tin ông Huang có thể trở thành mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài.

Nvidia khẳng định chưa có căn cứ cho thấy bí mật công nghệ của công ty hoặc an ninh quốc gia Mỹ bị xâm phạm. Ông Huang cam kết hợp tác đầy đủ với quá trình điều tra.

Quyết định từ chức đánh dấu bước ngoặt đối với Nvidia, doanh nghiệp do ông Huang đồng sáng lập năm 1993.

Trong hơn 33 năm lãnh đạo, ông đã chuyển hướng công ty từ sản xuất chip đồ họa phục vụ trò chơi điện tử sang cung cấp bộ xử lý phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó đưa Nvidia trở thành một trong những doanh nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới.

Bà Colette Kress sẽ đảm nhiệm vai trò điều hành trong giai đoạn chuyển tiếp, khi tập đoàn tìm kiếm lãnh đạo mới và tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung Quốc ngày càng gay gắt, đặc biệt liên quan đến việc kiểm soát xuất khẩu chip AI tiên tiến.