Sau khi tuyên bố sẵn sàng trở lại điều hành Nvidia nếu được hội đồng quản trị mời, Jensen Huang đã nhận về phản hồi không mấy tích cực từ ban lãnh đạo công ty. Trong khi nhà sáng lập từng đưa Nvidia trở thành một trong những tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới bày tỏ mong muốn tái xuất, ban lãnh đạo khẳng định đang đặt niềm tin vào đội ngũ điều hành mới.

Theo Nine, Chủ tịch Nvidia Harvey Jones đã đưa ra thông báo đáng chú ý ngay đầu cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III của công ty, diễn ra tối 17/11 theo giờ Mỹ. Ông cho biết hội đồng quản trị hoàn toàn tin tưởng Colette Kress, Giám đốc tài chính kiêm CEO tạm quyền, trong việc dẫn dắt Nvidia ở giai đoạn hiện tại.

Việc Jensen Huang từ chức CEO của Nvidia đã khiến thị trường biến động mạnh vào tuần trước. (Ảnh: Bloomberg qua Getty Images).

Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc tương lai của Jensen Huang vẫn là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn. Trước đó, sau khi rời vị trí CEO, ông từng khẳng định sẽ cảm thấy vinh dự nếu được hội đồng quản trị đề nghị quay trở lại. Tuy nhiên, động thái từ Chủ tịch Harvey Jones cho thấy Nvidia chưa có ý định thay đổi quyết định nhân sự trong thời điểm này.

Đáng chú ý, những bất ổn liên quan đến người sáng lập không ngăn được Nvidia ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng. Trong báo cáo mới nhất, công ty công bố doanh thu quý kết thúc vào tháng 10 đạt 116 tỷ USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Riêng mảng trung tâm dữ liệu đóng góp 107,6 tỷ USD, tiếp tục trở thành động lực tăng trưởng chủ lực.

Nvidia cũng dự báo doanh thu trong quý tiếp theo có thể đạt 130 tỷ USD. Những con số này vượt kỳ vọng của Phố Wall, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào hoạt động kinh doanh của tập đoàn bất chấp những biến động ở cấp lãnh đạo.

Colette Kress khẳng định định hướng phát triển của Nvidia vẫn được duy trì. Bà nhấn mạnh tham vọng, tinh thần đổi mới và cam kết với khách hàng, đối tác cũng như cổ đông của công ty sẽ không thay đổi.

Trước đó, Jensen Huang đã tuyên bố từ chức sau 33 năm đồng sáng lập và điều hành Nvidia. Quyết định được đưa ra chỉ bốn ngày sau khi hội đồng quản trị thông báo mở cuộc điều tra liên quan đến những thông tin về đời tư của ông, trong đó có các cáo buộc ngoại tình và mối quan hệ với Alice Huang, người bị một số nguồn tin xác định là đối tượng có khả năng liên quan đến hoạt động tình báo Trung Quốc.

Theo các nguồn tin được CNN dẫn lại, cộng đồng tình báo Mỹ đang tiếp tục tìm hiểu mối liên hệ giữa Alice Huang và chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, những thông tin tình báo thu thập được cho đến nay chưa đủ chứng minh người phụ nữ này hoạt động với tư cách điệp viên cho Bắc Kinh.

Một vấn đề khác khiến giới chức Mỹ quan tâm là khả năng chip Nvidia được bán cho Megaspeed, công ty công nghệ có trụ sở tại Singapore và từng có Alice Huang giữ vị trí điều hành, bị chuyển hướng đến các thực thể Trung Quốc nhằm né tránh lệnh hạn chế xuất khẩu. Megaspeed phủ nhận mọi hành vi sai trái, trong khi Nvidia khẳng định những cáo buộc liên quan đến việc chuyển hướng chip trái phép đã được điều tra và bác bỏ từ năm trước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối những thông tin cho rằng Alice Huang là gián điệp.

Trong khi đó, mong muốn trở lại của Jensen Huang nhận được sự ủng hộ từ một số nhân vật có ảnh hưởng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không phản đối khả năng nhà sáng lập Nvidia tái xuất. Tỷ phú Elon Musk cũng công khai bày tỏ sự ủng hộ, thậm chí tuyên bố sẵn sàng tuyển dụng Huang và ký vào bản kiến nghị kêu gọi hội đồng quản trị đưa ông trở lại.

Dẫu vậy, những lời ủng hộ từ bên ngoài chưa đủ làm thay đổi lập trường của ban lãnh đạo Nvidia. Jensen Huang dự kiến sẽ ra điều trần trước Quốc hội Mỹ vào ngày 1/12, trong khi cố vấn pháp lý của Nvidia, Tim Teter, sẽ tham gia phiên điều trần vào ngày hôm sau. Đây được xem là những diễn biến quan trọng có thể giúp làm sáng tỏ các vấn đề đang đặt ra đối với tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Theo CNN, Nine.