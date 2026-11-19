Jensen Huang rời vị trí điều hành Nvidia sau bê bối đời tư. Ảnh: Reuters.

Nvidia đang tìm cách ổn định đội ngũ sau khi ông Jensen Huang rời vị trí CEO, khép lại hơn 3 thập kỷ lãnh đạo công ty. Tại cuộc họp toàn công ty ngày 18/11, quyền CEO Colette Kress thông báo nhân viên được tăng lương và nhận thêm cổ phiếu ngay trong tháng 12, theo một người tham dự được Business Insider dẫn lời.

Đây là cuộc họp nội bộ đầu tiên của Nvidia không có sự hiện diện của ông Huang. Khoản tăng lương và cổ phiếu bổ sung được triển khai sớm hơn kế hoạch ban đầu vài tháng.

Động thái được xem là nỗ lực giữ chân nhân sự trong bối cảnh hàng nghìn nhân viên công khai bày tỏ mong muốn ông Huang trở lại thông qua các kiến nghị trong và ngoài công ty. Tuy nhiên, Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey Jones khẳng định Nvidia không có ý định tái bổ nhiệm nhà sáng lập.

Trong cuộc họp, bà Kress nhấn mạnh lực lượng lao động có vai trò thiết yếu đối với hoạt động của Nvidia. Bà cam kết công ty sẽ chăm lo cho nhân viên trong giai đoạn chuyển giao. Một số lãnh đạo cấp cao khác cũng phát biểu về tương lai doanh nghiệp, bao gồm kỹ thuật GPU, phần mềm và hoạt động toàn cầu.

Bài toán tìm CEO

Ngày 12/11, ông Jensen Huang rời vị trí Chủ tịch, CEO và thành viên hội đồng quản trị Nvidia. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Colette Kress, Giám đốc tài chính của công ty từ năm 2013, được bổ nhiệm làm CEO lâm thời, đồng thời tiếp tục đảm nhiệm vai trò CFO cho đến khi tìm được người kế nhiệm chính thức.

Theo Reuters, bà Kress là một trong những lãnh đạo có vai trò đối trọng với các quyết định đầu tư quy mô lớn của ông Huang. Bà từng đặt câu hỏi về một số thỏa thuận tài trợ hàng tỷ USD liên quan các công ty AI và nhà cung cấp hạ tầng điện toán. Bà Kress có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, từng làm việc tại Microsoft, Cisco và Texas Instruments trước khi gia nhập Nvidia.

Bà Colette Kress có cuộc họp nội bộ đầu tiên với vai trò là quyền CEO Nvidia. Đồ hoạ: Wired.

Việc một lãnh đạo tài chính tạm thời tiếp quản vị trí cao nhất cũng đặt ra câu hỏi về định hướng dài hạn của công ty. Một số nhà đầu tư và chuyên gia lo ngại liệu người kế nhiệm có duy trì được khẩu vị rủi ro và tầm nhìn công nghệ vốn góp phần đưa Nvidia trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường chip AI hay không.

Ngày 17/11, Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey Jones cho biết Nvidia không xem xét khả năng đưa ông Huang trở lại. Công ty thuê đơn vị tuyển dụng Heidrick & Struggles hỗ trợ tìm CEO mới, cân nhắc cả ứng viên nội bộ và bên ngoài. Jones cho biết hội đồng muốn hoàn tất quá trình sớm nhất có thể, nhưng không vội bổ nhiệm khi chưa tìm được người phù hợp.

Theo Reuters, sự ra đi của ông Huang diễn ra sau những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân. Vụ việc gây xôn xao dư luận toàn cầu.

Nvidia cần ổn định đội ngũ

Thách thức của Nvidia không chỉ nằm ở việc tìm người đứng đầu mới, mà còn ở khả năng duy trì đội ngũ kỹ sư và chuyên gia góp phần xây dựng lợi thế công nghệ. Phát triển chip AI đòi hỏi chuyên môn sâu, sự phối hợp giữa nhiều bộ phận và tiến độ liên tục. Mất đi nhân sự chủ chốt có thể ảnh hưởng đến khả năng triển khai sản phẩm trong tương lai.

Đó cũng là lý do chính sách tăng lương và cổ phiếu có ý nghĩa vượt ra ngoài một khoản đãi ngộ thông thường. Trong giai đoạn bất ổn, đây là cách doanh nghiệp thể hiện cam kết với nhân viên, đồng thời giảm động lực tìm kiếm cơ hội mới ở các công ty cạnh tranh.

Nvidia đưa ra chính sách đãi ngộ góp phần giữ chân nhân sự trong bối cảnh chuyển giao nhạy cảm. Ảnh: Nvidia.

Nvidia vẫn dự báo ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý III năm tài chính 2027. Theo Reuters, công ty dự báo doanh thu quý IV đạt khoảng 130 tỷ USD, cao hơn mức ước tính trung bình 125,25 tỷ USD của giới phân tích. Bà Kress cũng cho hay ban lãnh đạo phối hợp chặt chẽ trong tuần đầu tiên sau khi ông Huang rời đi.

Dù vậy, kết quả kinh doanh khả quan chưa đủ giải quyết toàn bộ bất ổn nội bộ. Một bộ phận nhân viên vẫn muốn ông Huang quay lại, bất chấp việc hội đồng quản trị công khai loại trừ khả năng này. Sự khác biệt giữa mong muốn của nhân viên và quyết định từ phía ban lãnh đạo khiến quá trình chuyển giao càng trở nên nhạy cảm.

Nvidia được xây dựng dưới sự dẫn dắt của ông Huang hơn 30 năm. Vì vậy, nỗ lực giữ chân nhân tài không đơn thuần là câu chuyện lương thưởng, mà còn liên quan niềm tin của nhân viên vào hướng đi tiếp theo.

Khoản tăng lương và cổ phiếu trong tháng 12 có thể giúp Nvidia trấn an đội ngũ trước mắt. Song, bài toán dài hạn vẫn là chứng minh công ty có thể duy trì tốc độ đổi mới và vị thế trong ngành AI mà không còn nhà sáng lập ở vị trí điều hành.