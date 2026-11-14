Nvidia tái khẳng định cam kết cung cấp 260.000 GPU cho Hàn Quốc, bất chấp sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo

Tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới Nvidia đã xác nhận sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ cam kết cung cấp 260.000 GPU tiên tiến cho Hàn Quốc, bất chấp những thay đổi gần đây trong bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp. Thông tin được Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Thông tin - Truyền thông Hàn Quốc Bae Kyung-hoon công bố, đồng thời nhấn mạnh rằng các kế hoạch hợp tác chiến lược giữa hai bên vẫn được duy trì theo đúng lộ trình đã thống nhất.

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Theo Reuters, thỏa thuận cung cấp 260.000 GPU được hình thành từ các cuộc trao đổi cấp cao bên lề Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra trước đó, khi lãnh đạo Nvidia có chuyến thăm Hàn Quốc. Đây được xem là một trong những cam kết lớn nhất về năng lực tính toán AI mà Nvidia dành cho một quốc gia đối tác trong khu vực.

Nguồn GPU mới sẽ đóng vai trò xương sống cho chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo của Hàn Quốc trong những năm tới. Các bộ xử lý đồ họa hiệu năng cao của Nvidia hiện được xem là nền tảng quan trọng để huấn luyện và vận hành các mô hình AI quy mô lớn, từ các hệ thống ngôn ngữ, điện toán đám mây đến robot và xe tự hành

Bên cạnh cam kết cung ứng phần cứng, Nvidia và Hàn Quốc cũng thống nhất tiếp tục triển khai nhiều dự án hợp tác trọng điểm. Các chương trình này bao gồm kết nối các dòng chip AI do Hàn Quốc phát triển với nền tảng công nghệ của Nvidia, xây dựng hạ tầng điện toán AI quy mô quốc gia, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu chung và đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực AI vật lý (Physical AI).

Giới phân tích nhận định việc bảo đảm nguồn cung GPU sẽ giúp Hàn Quốc tăng tốc quá trình xây dựng các trung tâm tính toán AI và các “nhà máy AI” thế hệ mới. Nhiều tập đoàn lớn của nước này được cho là sẽ tham gia phát triển các trung tâm điện toán sử dụng nền tảng GPU tiên tiến của Nvidia nhằm phục vụ nghiên cứu, sản xuất và chuyển đổi số quy mô lớn.

Trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu ngày càng quyết liệt, việc Nvidia tiếp tục duy trì cam kết với Hàn Quốc được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với tham vọng đưa quốc gia Đông Bắc Á này trở thành một trong những trung tâm đổi mới AI hàng đầu thế giới. Đồng thời, sự hợp tác sâu rộng giữa Nvidia và các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra hệ sinh thái AI toàn diện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh công nghệ của Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu trong thập niên tới.